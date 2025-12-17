Macrodispositivo policial en Badalona para desalojar el asentamiento más grande de Cataluña

Los Mossos d’Esquadra han desplegado un amplio dispositivo para desalojar el antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelonés), donde han llegado a malvivir unas 400 personas, la mayoría migrantes. Es el asentamiento activo más grande de Cataluña y de todo el estado español. Los drones de la policía catalana han comenzado a sobrevolar la finca desde primera hora de la mañana para blindar el perímetro y evitar incidentes, ya que el desalojo no podía comenzar antes de la salida del sol. El Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona ha dictado la orden de desalojo del antiguo instituto, propiedad del Ayuntamiento de Badalona y ocupado desde 2023.

Los Mossos han desplegado unas 40 furgonetas para desalojar el antiguo instituto B9 de Badalona / ACN

Poco antes de las 7.00, unas decenas de furgonetas de los Mossos d’Esquadra han llegado al antiguo instituto para preparar el operativo. Después se han añadido varios vehículos de la Policía Nacional, que se encargará de identificar a los migrantes que viven allí para comprobar si tienen regularizada su situación administrativa en el país. Según relata la Agencia Catalana de Noticias (ACN), en el espacio vivían unas 400 personas, pero muchas han optado por irse estos últimos días ante la amenaza de desalojo y esta mañana ya había muchas menos. Los que han optado por quedarse reconocen que no tienen a dónde ir. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Badalona han estado presentes durante el operativo para dar asistencia a los ocupantes. También se han desplazado efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Uno de los migrantes que malvivía en el antiguo instituto B9 de Badalona / ACN

Hacía dos años que el Ayuntamiento de Badalona, propietario de los terrenos, reclamaba recuperar el inmueble después de que se haya convertido en un foco de conflictividad en el barrio. En los últimos meses, se han denunciado peleas, robos, tráfico de drogas e incluso un asesinato, y también se ha registrado un brote de tuberculosis. El consistorio quiere derribar el edificio para construir una nueva comisaría de la Guardia Urbana. El pasado 5 de diciembre, la justicia había dado 15 días para ejecutar el desahucio.