Macrodispositiu policial a Badalona per desallotjar l’assentament més gran de Catalunya

Els Mossos d’Esquadra han desplegat un ampli dispositiu per desallotjar l’antic institut B9 de Badalona (Barcelonès), on hi han arribat a malviure unes 400 persones, la majoria migrants. És l’assentament actiu més gran de Catalunya i de tot l’estat espanyol. Els drons de la policia catalana han començat a sobrevolar la finca des de primera hora del matí per blindar-ne el perímetre i evitar incidents, ja que el desallotjament no podia començar abans de la sortida del sol. El Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona ha dictat l’ordre de desallotjament de l’antic institut, propietat de l’Ajuntament de Badalona i ocupat des del 2023.
Poc abans de les 7.00, unes desenes furgonetes dels Mossos d’Esquadra han arribat a l’antic institut per preparar l’operatiu. Després s’hi han afegit diversos vehicles de la Policia Nacional, que s’encarregarà d’identificar els migrants que hi viuen per comprovar si tenen regularitzada la seva situació administrativa al país. Segons relata l’Agència Catalana de Notícies (ACN), a l’espai hi vivien unes 400 persones, però moltes han optat per marxar aquests darrers dies davant l’amenaça de desallotjament i aquest matí ja n’hi havia moltes menys. Els que han optat per quedar-se reconeixen que no tenen on anar. Els serveis socials de l’Ajuntament de Badalona han estat presents durant l’operatiu per donar assistència als ocupants. També s’hi han desplaçat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Feia dos anys que l’Ajuntament de Badalona, propietari dels terrenys, reclamava recuperar l’immoble després que s’hagi convertit en un focus de conflictivitat al barri. En els darrers mesos, s’han denunciat baralles, robatoris, tràfic de drogues i, fins i tot, un assassinat, i també s’hi ha registrat un brot de tuberculosi. El consistori vol enderrocar l’edifici per fer-hi una nova comissaria de la Guàrdia Urbana. El passat 5 de desembre, la justícia havia donat 15 dies per executar el desnonament.