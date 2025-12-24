Podem ha denunciat davant de la Fiscalia el desallotjament de l’antic institut B9 de Badalona. Segons el partit polític, l’espai es va buidar sense organitzar un dispositiu “real i suficient” d’acollida residencial. En una nota de premsa, Podem diu que la jutgessa va autoritzar el desallotjament en unes condicions molt concretes, com ara el principi de proporcionalitat, l’aplicació del protocol municipal d’atenció a persones sense llar i la prestació d’atenció social efectiva, inclosa l’oferta de recursos residencials.
L’antic institut B9 de Badalona es va evacuar fa una setmana i va deixar sense un sostre a uns 400 migrants, tot i que en el moment del desallotjament en van sortir unes 250 persones, segons ha declarat l’alcalde, Xavier García Albiol. Al llarg dels darrers dies, aquests ciutadans han dormit al carrer amb temperatures baixes i molta pluja.
Un desallotjament sense “garantir alternatives reals”
En opinió de Podem, “no es pot executar” un desallotjament sense “garantir alternatives reals”, especialment “quan estan en joc drets fonamentals” i resolucions judicials “que obliguen a protegir les persones en situació de més vulnerabilitat”, ha recollit l‘Agència Catalana de Notícies (ACN).
El reallotjament dels migrants expulsats de l’antic institut B9 de Badalona ha obert una crisi institucional entre la Generalitat Albiol, a qui el Govern i les entitats acusen de desentendre’s del futur de les 400 persones desallotjades. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha criticat la “inacció” de l’Ajuntament de Badalona davant la situació “d’emergència” que viu la ciutat.
Situació “gairebé resolta”
No obstant això, en un plenari celebrat aquest dimecres, Albiol ha assegurat que després dels reallotjaments de les darreres hores, que ha impulsat Drets Socials i diverses entitats, la situació està “gairebé resolta”.
El portaveu del PSC a l’Ajuntament de Badalona, Christian Carneado, ha tret pit de l’actuació impulsada pel Govern de la Generalitat davant la “deixada de funcions” de l’Ajuntament. Carneado ha demanat més “humanitat” a l’alcalde de la ciutat i assegura que la situació, a Albiol, “se li n’ha anat de les mans.