Podemos ha denunciado ante la Fiscalía el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona. Según el partido político, el espacio se vació sin organizar un dispositivo «real y suficiente» de acogida residencial. En una nota de prensa, Podemos dice que la jueza autorizó el desalojo en unas condiciones muy concretas, tales como el principio de proporcionalidad, la aplicación del protocolo municipal de atención a personas sin hogar y la prestación de atención social efectiva, incluida la oferta de recursos residenciales.

El antiguo instituto B9 de Badalona se evacuó hace una semana y dejó sin techo a unos 400 migrantes, aunque en el momento del desalojo salieron unas 250 personas, según ha declarado el alcalde, Xavier García Albiol. A lo largo de los últimos días, estos ciudadanos han dormido en la calle con temperaturas bajas y mucha lluvia.

Un desalojo sin «garantizar alternativas reales»

En opinión de Podemos, «no se puede ejecutar» un desalojo sin «garantizar alternativas reales», especialmente «cuando están en juego derechos fundamentales» y resoluciones judiciales «que obligan a proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad», ha recogido la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, habla con vecinos contrarios al realojamiento de los migrantes expulsados del instituto B9 / ACN

El realojamiento de los migrantes expulsados del antiguo instituto B9 de Badalona ha abierto una crisis institucional entre la Generalitat Albiol, a quien el Gobierno y las entidades acusan de desentenderse del futuro de las 400 personas desalojadas. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, ha criticado la “inacción” del Ayuntamiento de Badalona ante la situación «de emergencia» que vive la ciudad.

Situación «casi resuelta»

No obstante, en un pleno celebrado este miércoles, Albiol ha asegurado que después de los realojamientos de las últimas horas, que ha impulsado Derechos Sociales y varias entidades, la situación está «casi resuelta».

El portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Badalona, Christian Carneado, ha presumido de la actuación impulsada por el Gobierno de la Generalitat ante la «dejación de funciones» del Ayuntamiento. Carneado ha pedido más «humanidad» al alcalde de la ciudad y asegura que la situación, a Albiol, «se le ha ido de las manos».