Momentos de tensión durante la concentración en apoyo a los inmigrantes desalojados por Xavier Garcia Albiol en Badalona. El desalojo por parte del gobierno de los populares ha provocado una ola de protestas en la ciudad, algunos contrarios a la decisión de Albiol, otros a favor. Este lunes por la tarde, unas quinientas personas se han concentrado para clamar contra el desalojo de los inmigrantes que vivían en la B9. Paralelamente, en el mismo lugar, doscientas personas también se han manifestado para protestar contra su presencia en el municipio. Aunque las dos concentraciones no se han encontrado, ya que han estado separadas por un fuerte cordón policial de los Mossos d’Esquadra, a lo largo de la tarde se han vivido escenas de tensión.

Los que apoyan al colectivo proferían lemas como ‘Albiol, fascista’ o ‘Nadie es ilegal’, mientras que los contrarios pedían que se llevasen del barrio a los inmigrantes. Por su parte, Mamadou Yero Seydi, portavoz de la Organización Juvenil Socialista de Cataluña, ha explicado que la concentración de hoy por la tarde responde al hecho de que este domingo «más de 150 seguidores de Albiol» impidieron «la entrada a una quincena de chavales» a la parroquia Mare de Déu de Montserrat, donde «habían conseguido una alternativa residencial, temporal, donde quedarse un par de días para no dormir en el frío«. En este sentido, el portavoz de la OJS acusa a Albiol de intentar implantar un «marco de conflicto» entre los barrios «y entre la clase trabajadora».

Carteles a favor de las personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona en una concentración de apoyo al colectivo / Albert Segura Lorrio (ACN)

Proclamas «xenófobas»

Según denuncia el portavoz de la OJS, durante la concentración reaccionaria de este domingo que se dirigió a las puertas de la parroquia donde debían dormir los migrantes desalojados se produjeron gritos «racistas y xenófobos» contra los jóvenes desalojados: «Vinieron a increparlos, con cánticos racistas y xenófobos, intentando generar una situación de confrontación directa». Ante esta situación, Yero Seydi asegura que hoy han salido a la calle para mostrar que «la clase trabajadora se encontrará en primera línea» para «confrontar» los discursos «reaccionarios» de «la ultraderecha». Un tipo de discurso que, tal como aseguran, «pretenden señalar al proletariado migrante» e impulsar la «negrofobia» para situar a este colectivo como «culpable de todos los males que hoy sufre la sociedad capitalista».