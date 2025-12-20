El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión y varias entidades sociales de Badalona -entre las cuales se encuentran Cáritas Diocesana de Barcelona, Cruz Roja, Sant Joan de Déu Servicios Sociales y la Fundación Legado Roca y Pi- han acordado un dispositivo provisional para poder acoger y atender a las personas del desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona. Este dispositivo busca poder atender a algunas de las personas que se han quedado sin hogar tras el desalojo y que siguen durmiendo a la intemperie, especialmente aquellas que son más vulnerables.

La Generalitat ha señalado que el acuerdo llega tras la observación de las «condiciones climáticas adversas» del país con fuertes lluvias y bajada de las temperaturas y que «funcionará como servicio de pernoctación, de 20 h a 8 h de la mañana, con el apoyo del centro diurno Folre». Tal como ha detallado el Departamento de Derechos Sociales en una nota de prensa, la decisión de ejecutar este plan de emergencia es un complemento a otras acciones que se están impulsando desde el departamento y destacan que «desde el mes de septiembre ha mantenido reuniones semanales para colaborar en la búsqueda de soluciones para las personas más vulnerables, ofreciendo recursos y apoyo técnico». «El sinhogarismo requiere soluciones estructurales y coordinadas que deben ir necesariamente más allá de la gestión de esta situación de emergencia», destacan desde el Departamento de Derechos Sociales.

Las entidades de Badalona consiguen un local para acoger a 15 de los desalojados

Las entidades sociales de Badalona han conseguido obtener un local donde poder acoger a 15 de los desalojados del B9. Según ha señalado en declaraciones recogidas por la ACN el portavoz de Badalona Acull, Carles Sagués, los 15 desalojados podrán pasar la noche en el Casal Antoni Sala i Pont, una solución temporal a la problemática de estas personas. De hecho, varios voluntarios se acercan al puente de la autopista C-31 para dar alimentos y abrigo a los sintecho que siguen malviviendo en la calle.

Los desalojados del B-9 se reubican bajo la C-31, donde reciben comida y pasan las horas refugiados de la lluvia.| Gemma Sánchez (ACN)

Por su parte, el sindicato COOO ha ofrecido un inmueble donde puedan guardar la comida y la ropa que tenían en el B9 los desalojados y, eventualmente, servir de punto de carga para que los afectados puedan conectar sus teléfonos móviles y aparatos electrónicos, aunque no podrán dormir allí. Por su parte, Cocineras por la Paz centralizará a partir del domingo las comidas para las personas desalojadas y poder ofrecerles comida caliente.