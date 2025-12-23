Illa prorroga presupuestos por segundo año consecutivo

El Consell Executiu de este martes ha aprobado el decreto de prórroga presupuestaria que entrará en vigor a partir del 1 de enero y que alargará la vigencia de los Presupuestos de 2023, aprobados por el ejecutivo Pere Aragonès. Es la segunda prórroga que lleva a cabo el Gobierno de Salvador Illa desde que fue investido presidente de la Generalitat el 8 de agosto de 2024. El año pasado el ejecutivo aprobó la prórroga en una reunión celebrada el 17 de diciembre, seis días antes que este año, y la encargada entonces de hacer el anuncio fue la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque. Este año, el anuncio ha coincidido con la comparecencia que ha hecho el mismo presidente de la Generalitat para hacer balance.

Así, el ejecutivo socialista volverá a comenzar el año sin nuevas cuentas públicas, a la espera de poder comenzar las negociaciones con Esquerra Republicana y Comuns, sus socios prioritarios. De momento, el ejecutivo aún no ha presentado el proyecto de presupuestos, que, según apuntó Sílvia Paneque, está trabajando la consejera de Economía, Alícia Romero, con los diferentes departamentos de la Generalitat. La previsión es tenerlos definidos a principios de 2026, pero para sacarlos adelante necesitan llegar a un acuerdo con estas dos formaciones. Todo esto, en un contexto en el que continúa sobre la mesa la definición del modelo de financiación singular para Cataluña, acordado entre socialistas y republicanos y que deben cerrar la Generalitat y el ejecutivo español.

El año pasado, sin embargo, ante la imposibilidad de aprobar unas nuevas cuentas, el Gobierno se vio obligado a aprobar tres ampliaciones de crédito con sus socios prioritarios para tener más margen de maniobra a la hora de aplicar su plan de Gobierno. El decreto de prórroga, según la normativa vigente, garantiza el funcionamiento de la administración y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía mientras no se aprueben nuevos presupuestos. De esta manera, se prorrogan los créditos iniciales de los gastos de todos los departamentos de la Generalitat y su sector público, a excepción de aquellos destinados a programas o actuaciones que finalizan a finales de 2025. Los gastos del capítulo 1 (gastos de personal) se ajustarán a las dotaciones presupuestadas al 31 de diciembre de 2025. En cuanto al resto de gastos (capítulos del 2 al 9), se prorrogarán los créditos iniciales de 2023, a excepción de aquellos destinados a programas o actuaciones que ya hayan finalizado.

Más información muy pronto