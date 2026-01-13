Esquerra Republicana ha defendido de forma reiterada que antes de sentarse a negociar los presupuestos con el Gobierno es necesario concretar el pacto para que Cataluña recaude el IRPF, pero el ejecutivo de Salvador Illa considera que no es necesario abordar la cuestión del IRPF para comenzar la negociación de las cuentas. Lo ha dejado claro la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, donde ha recordado que la cuestión del IRPF, pactada con los republicanos, va más allá de 2026 y se pospuso de mutuo acuerdo hasta 2028. En este sentido, ha recordado que la Agencia Tributaria de Cataluña en este momento no dispone ni de recursos humanos ni tecnológicos para asumir su gestión.

Después de que el Gobierno haya enviado la ley de acompañamiento de los presupuestos al Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC), Paneque ha dicho que «Esquerra Republicana marcó que primero querían cerrar la cuestión del modelo de financiación para Cataluña para negociar, posteriormente, los presupuestos, y esperamos informar sobre reuniones para avanzar». «Hemos cerrado el modelo de financiación, el ámbito del IRPF se seguirá trabajando, pero en un calendario que va más allá de 2026, y una vez acabado este ámbito de financiación, en los próximos días debemos abordar los presupuestos». La portavoz, además, ha insistido en que el Gobierno considera que ya se dan las condiciones para negociar los presupuestos independientemente de la proposición de ley registrada en el Congreso: «Entendemos que primero se abordaba el modelo de financiación y luego los presupuestos».

Paneque ha dicho que quieren tener aprobadas las cuentas «tan pronto como sea posible» y ha fijado «el primer trimestre» del año como el período ideal para que el ejecutivo las tramite y apruebe en la cámara catalana con el apoyo de ERC y Comuns, los socios prioritarios de la legislatura. No obstante, ha reconocido que aún no ha habido «reuniones formales» con ERC y los Comuns para negociar las cuentas, pero los contactos en otras materias son habituales y «deben facilitar el entendimiento y la negociación». «Hay unos pactos de investidura muy exigentes y muy claros que requieren de recursos económicos para poder desarrollarlos», ha sentenciado. Preguntada por el poco margen de maniobra que hay, porque la tramitación de las cuentas se alarga entre un mes y medio y dos meses, Paneque ha señalado que «la consejera Romero y el Gobierno están dispuestos a hacerlo».

La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, en rueda de prensa / ACN

ERC y los Comuns enfrían las prisas de Illa

En cambio, Esquerra Republicana y los Comuns han enfriado las prisas del Gobierno para negociar los presupuestos. Los republicanos insisten en que primero es necesario que el pacto por el IRPF sea «una realidad», pero sin concretar si sería suficiente con la tramitación de la ley en el Congreso, o bien sería necesario que la norma sea aprobada. La portavoz del grupo parlamentario de Esquerra, Ester Capella, ha dicho que es «básico y esencial» que Cataluña recaude todos los impuestos, y hasta que eso «no sea una realidad y Esquerra no reciba que hemos avanzado, no hablaremos de presupuestos», ha defendido. A pesar de esta advertencia, el Gobierno considera que ya se dan las condiciones para iniciar la negociación porque la cuestión del IRPF va más allá de 2026 y el ejecutivo quiere tener las cuentas cuanto antes.

Los Comuns, por su parte, han insistido en que el ejecutivo de Salvador Illa debe aplicar el régimen sancionador en vivienda si quiere negociar las cuentas. El Gobierno ha recordado en este sentido que la Agencia de la Vivienda de Cataluña tiene 30 expedientes en trámite por «posible incumplimiento del tope del alquiler», pero estos expedientes requieren un tiempo formal. «Esperamos que en los próximos días se finalice la incoación de algunos de estos expedientes y se concluya si procede o no sanción», ha detallado después de que la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, haya instado al ejecutivo a «apresurarse» si quiere aprobar los presupuestos para 2026: «Ya no depende de los Comuns», ha rematado.