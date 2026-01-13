Esquerra Republicana ha defensat de forma reiterada que abans d’asseure’s a negociar els pressupostos amb el Govern cal concretar el pacte perquè Catalunya recapti l’IRPF, però l’executiu de Salvador Illa considera que no és necessari posar fil a l’agulla a la carpeta de l’IRPF per començar la negociació dels comptes. Ho ha deixat clar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, on ha recordat que la carpeta de l’IRPF, pactada amb els republicans, va més enllà del 2026 i es va posposar de mutu acord fins al 2028. En aquest sentit, ha recordat que l’Agència Tributària de Catalunya ara mateix no disposa ni de recursos humans ni tecnològics per assumir-ne la gestió.
Després que el Govern hagi enviat la llei d’acompanyament dels pressupostos al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Paneque ha dit que “Esquerra Republicana va marcar que primer volien tancar la carpeta del model de finançament per a Catalunya per negociar, posteriorment, els pressupostos, i esperem informar sobre reunions per avançar”. “Hem tancat model de finançament, l’àmbit de l’IRPF es continuarà treballant, però en un calendari que va més enllà del 2026, i acabant aquest àmbit de finançament els pròxims dies hem d’abordar els pressupostos”. La portaveu, a més, ha insistit que el Govern considera que ja es donen les condicions per negociar els pressupostos independentment de la proposició de llei registrada al Congrés: “Entenem que primer s’abordava el model de finançament i després els pressupostos”.
Paneque ha dit que volen tenir aprovats els comptes “tan aviat com es pugui” i ha fixat “el primer trimestre” de l’any com el període ideal per a l’executiu per tramitar-los i aprovar-los a la cambra catalana amb el suport d’ERC i Comuns, els socis prioritaris de la legislatura. Amb tot, ha reconegut que les encara no hi ha hagut “reunions formals” amb ERC i els Comuns per negociar els comptes, però els contactes en altres matèries són habituals i “han de facilitar l’entesa i la negociació”. “Hi ha uns pactes d’investidura molt exigents i molt clars que requereixen dels recursos econòmics per poder-los desenvolupar”, ha sentenciat. Preguntada pel poc marge de maniobra que hi ha, perquè la tramitació dels comptes s’allarga entre un mes i mig i dos mesos, Paneque ha assenyalat que “que la consellera Romero i el Govern està disposada a fer-ho”.
ERC i els Comuns refreden les presses d’Illa
En canvi, Esquerra Republicana i els Comuns han refredat les presses del Govern per negociar els pressuposts. Els republicans insisteixen que primer cal que el pacte per l’IRPF sigui “una realitat”, però sense concretar si seria suficient amb la tramitació de la llei al Congrés, o bé caldria que la norma sigui aprovada. La portaveu del grup parlamentari d’Esquerra, Ester Capella, ha dit que és “bàsic i essencial” que Catalunya recapti tots els impostos, i fins que això “no sigui una realitat i Esquerra no rebi que hem avançat, no parlarem de pressupostos”, ha defensat. Tot i aquesta advertència, el Govern considera que ja es donen les condicions per iniciar la negociació perquè la carpeta de l’IRPF va més enllà del 2026 i l’executiu vol tenir els comptes com més aviat millor.
Els Comuns, per la seva banda, han insistit que l’executiu de Salvador Illa ha d’aplicar el règim sancionador en habitatge si vol negociar els comptes. El Govern ha recordat en aquest sentit que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té 30 expedients en tràmit per “possible incompliment del topall del lloguer”, però aquests expedients requereixen un temps formal. “Esperem que els pròxims dies es finalitzi la incoació d’alguns d’aquests expedients i es conclogui si escau o no sanció”, ha detallat després que la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha instat l’executiu “afanyar-se” si vol aprovar els pressupostos per al 2026: “Ja no depèn dels Comuns”, ha reblat.