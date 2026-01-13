El Govern de Salvador Illa no vol dilatar ni un minut més del necessari la negociació dels pressupostos catalans i, tot i no tenir garantits els vots d’ERC i els Comuns, ja ha enviat la llei d’acompanyament dels pressupostos al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). “Hem d’avançar”, ha dit la consellera d’Economia, Alícia Romero, en una entrevista a 3Cat. És el primer tràmit del llarg procés d’aprovació dels pressupostos. El dictamen del CTESC és imprescindible per posar en marxa la maquinària i el Govern vol avançar feina mentre ERC i els Comuns pressionen per acabar de tancar altres acords pendents –com la recaptació de l’IRPF– que fins ara han impedit que comencin les converses formals entre les tres formacions.
Romero ha assegurat que quan els pressupostos arribin al Parlament hi haurà “marge per eliminar articles o incorporar-ne, fer esmenes” i ha afirmat que està “tot preparat” per iniciar les negociacions. De moment, els Comuns ja han dit que tenen ganes de poder seure a parlar dels comptes del 2026, però han recordat al Govern que encara han de rubricar alguns acords dels suplements de crèdit del 2025, relacionats amb classes de repàs, salut i habitatge. En canvi, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, deia aquest mateix dilluns que sense un acord per transferir la recaptació de l’IRPF a Catalunya els republicans no negociaran ni els pressupostos catalans ni els espanyols. Romero ha admès que tenen “pressa” per tenir nous pressupostos i ha advertit ERC i els Comuns que si no tiren endavant Catalunya perdrà 2.000 milions d’euros.
Novetats d’un pressupost de futur incert
La consellera d’Economia també ha avançat diverses novetats d’uns pressupostos de futur incert, però que el Govern no renuncia a presentar encara que després no s’acabin aprovant. “Si després no passa res, és un tràmit que s’ha fet”, ha explicat Romero. Una de les principals novetats és que se suprimeixen fins a 19 impostos que suposen molta paperassa i només aporten uns 500.000 euros a les arques públiques. Es tracta d’impostos com les quotes per utilitzar cabines de la Biblioteca de Catalunya. També es preveuen millores per reduir la burocràcia al sector primari i es vol suprimir la taxa de les confraries de pescadors per l’ocupació de domini públic portuari destinada a les oficines, les llotges pesqueres i altres instal·lacions.
Així mateix, el Govern vol reduir els terminis de tramitació d’avantprojectes de llei i disposicions reglamentàries, i per això inclou per primera vegada la possibilitat de tramitar-los per la via d’urgència, ja que ho consideren necessari en qüestions com l’habitatge. També s’introdueix un procediment per aprovar normes experimentals de caràcter temporal per avaluar-ne l’eficàcia i un procediment per establir espais de proves controlats. Un altre canvi que es vol introduir és agilitzar les actuacions de control i comprovació de la intervenció general, simplificar el control intern de les entitats públiques i oferir la possibilitat de fiscalitzar els procediments en la fase de resolució i no abans per escurçar terminis i guanyar eficiència.