La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat aquest dimarts que s’asseuran a la taula amb el Govern per negociar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026. L’anunci arriba després de la reunió entre els Comuns i l’executiu català sobre el seguiment dels acords d’investidura i que el Govern hagi interposat les 12 primeres multes per l’incompliment de la llei d’habitatge. “Vull deixar clar que és un primer pas i un punt de partida. Queda molta feina per fer i el Govern ha anat tard. Si els Comuns no ho haguessin posat com a condició imprescindible per a negociar els pressupostos, avui en aquest país no estaríem parlant de sancions”, ha assenyalat Albiach.
La líder dels Comuns al Parlament ha assenyalat que de les 12 multes 6 arriben des de l’Agència Catalana de Consum i les altres 6 per part de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Unes sancions que en total sumaran 120.000 euros. En declaracions recollides per l’ACN ha assenyalat que aquestes sancions són un “punt de partida” i demana que el Govern intensifiqui “l’obertura de tots els expedients i ser més contundents amb les sancions perquè tinguin un efecte dissuasiu i dirigir especialment la mirada cap a les grans plataformes, els grans tenidors i els fons voltor”.
El Govern lloa la voluntat de diàleg dels Comuns
La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, qui s’ha reunit amb la líder dels Comuns al Parlament ha lloat la voluntat de la formació porpra. En una entrevista a 3CAT recollida per l’ACN, la consellera ha assegurat que és una “molt bona notícia” la voluntat de diàleg dels Comuns i ha celebrat “haver satisfet” la petició dels Comuns.
Romero ha aprofitat per posar pressió als Comuns i als altres socis preferents del PSC com és ERC. La titular d’Economia ha assenyalat que la intenció de l’executiu català és aprovar els pressupostos “com més aviat millor”. La consellera ha afegit que la data límit fixada pel Govern és el primer trimestre del 2026 tot i que ha admès que encara manca la presència d’ERC a la taula de negociació dels pressupostos catalans.