El Govern exigeix “responsabilitat” a ERC per negociar els pressupostos

La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha exigit “responsabilitat” a ERC per poder aprovar els pressupostos de l’executiu català. Romero, en una entrevista feta a TV3 i recollida per l’ACN, ha assegurat que els republicans “saben que volem que Catalunya gestioni tots els impostos, però necessitem pressupostos per al 2026, és molt necessari”, motiu pel qual ha fet una “crida a la responsabilitat” i seure a negociar els pressupostos amb el Govern. Segons la consellera que Catalunya tingui els pressupostos prorrogats des de l’any 2023 “limita i condiciona” la labor del Govern català i la inversió en infraestructures, salut o educació. “No volem pressionar ningú, però com més tardem, més dificultats tindrem en la gestió”, ha assenyalat Romero.
Enganxada entre Junqueras i Romero per la recaptació de l’IRPF
Des d’ERC han instat el PSOE per trobar una “solució” perquè Catalunya pugui recaptar l’IRPF. El president de la formació republicana, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha assegurat que els socialistes saben que la condició per seure a la taula i negociar els pressupostos de la Generalitat amb els Comuns i el PSC; i ha assegurat que “amb bona voluntat no n’hi ha prou”.
Preguntada per aquestes declaracions, Romero ha defensat la labor de l’executiu català i el PSOE assegurant que estan “treballant” i amb “molts esforços”. Tot i la pressió d’ERC, la titular d’economia s’ha mostrat “optimista” sobre la relació entre l’executiu català i la formació republicana. Sobre la recaptació de l’IRPF, Romero ha volgut destacar que és una feina complicada i que no depèn només de la Generalitat.