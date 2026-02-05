Els Comuns han fixat aquest dijous les seves condicions per donar suport amb els seus vots els pressupostos de la Generalitat del 2026, que han començat a negociar aquesta setmana. Entre les seves demandes hi ha l’impuls d’una llei contra la compra especulativa d’habitatge “en un termini màxim de sis mesos”. Així ho ha anunciat la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, durant una executiva extraordinària del partit, on ha avançat els cinc eixos prioritaris per votar a favor dels comptes: 350 milions més per a habitatge, prohibir les compres especulatives, inversions per a transport públic, ampliació de beques menjador i reducció d’un 50% de les llistes d’espera a la sanitat pública.
Els Comuns han situat els pressupostos com “una nova oportunitat per plantejar els reptes” que té Catalunya, amb l’habitatge com a prioritat així com el transport, coincidint també amb la crisi ferroviària a Rodalies desencadenada per l’accident a Gelida (Alt Penedès). Amb el lema “Que es noti el dia a dia”, el grup de Jéssica Albiach vol aturar el “segrest de pisos en mans de fons voltor i en mans d’especuladors” i ha reclamat protegir l’accés a l’habitatge perquè “les cases són per viure, no són per especular”. Encara en matèria d’habitatge, la formació reclama 350 milions més per a aquesta matèria per poder “doblar els ajuts al lloguer i per fer créixer el parc públic”, passant així dels 850 milions de fons propis als 1.200 que posen sobre la taula els d’Albiach.
D’aquesta manera, proposen una “millora dels criteris d’accés i condicions” de les ajudes amb un increment del límit d’ingressos màxims fins als 36.000 euros anuals, 10.800 més dels 25.200 actuals, i amb l’actualització del preu màxim del lloguer per adaptar-lo a preus reals: a Barcelona de 1.135, 600 en el cas d’habitacions. “El PSC ho ha d’entendre, aquest és el preu dels nostres vots”, ha dit la líder de la formació a la cambra catalana, que ha reclamat que els comptes incorporin les necessitats i les prioritats del 99% dels catalans i no de l’1% més ric.
Garantir de manera “immediata” inversions a Rodalies i incrementar beques menjador
En matèria de transport públic, exigeixen doblar la xarxa d’autobusos interurbans “i encara amb més motiu davant d’un servei de Rodalies que no està funcionant”, així com impulsar els tramvies per vertebrar tot el territori. Per això, demanen garantir “de manera immediata” les inversions necessàries per a una infraestructura ferroviària de qualitat amb un pla que inclogui l’impuls de trens-tram al Camp de Tarragona i la Costa Brava sud, les Terres de l’Ebre, Bages i el Pirineu.
Una altra de les condicions que els Comuns posen sobre la taula de negociació amb el Govern és incrementar la cobertura de les beques menjador per incorporar 87.000 beneficiaris addicionals i passar del 18% actual al 27%. “Tenim un país on un de cada tres nens està en situació de pobresa, en risc d’exclusió social. Si no som capaços de garantir com a mínim a aquests nens un menjar complet equilibrat al dia és que no podem parlar de fracàs escolar, és directament hem de parlar de vulneració de dret a la infància”, ha sostingut Albiach.
Finalment, la cinquena condició dels Comuns és la reducció en un 50% de les llistes d’espera dels especialistes de la sanitat pública, impulsant un pla elaborat pel Departament per disminuir els temps d’espera d’accés a proves, consultes i intervencions. “La millor manera d’aturar l’onada reaccionària és demostrar que la política funciona, que la política és útil, i que hi ha polítics i polítiques que estem defensant els interessos del 99% i no pas d’una minoria que és privilegiada”, ha conclòs la líder dels Comuns.