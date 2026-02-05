Los Comuns han fijado este jueves sus condiciones para apoyar con sus votos los presupuestos de la Generalitat del 2026, que han comenzado a negociar esta semana. Entre sus demandas está el impulso de una ley contra la compra especulativa de vivienda «en un plazo máximo de seis meses». Así lo ha anunciado la líder de los Comuns en el Parlamento, Jéssica Albiach, durante una ejecutiva extraordinaria del partido, donde ha adelantado los cinco ejes prioritarios para votar a favor de las cuentas: 350 millones más para vivienda, prohibir las compras especulativas, inversiones para transporte público, ampliación de becas comedor y reducción de un 50% de las listas de espera en la sanidad pública.

Los Comuns han situado los presupuestos como «una nueva oportunidad para plantear los retos» que tiene Cataluña, con la vivienda como prioridad así como el transporte, coincidiendo también con la crisis ferroviaria en Rodalies desencadenada por el accidente en Gelida (Alt Penedès). Con el lema «Que se note en el día a día», el grupo de Jéssica Albiach quiere detener el «secuestro de pisos en manos de fondos buitre y en manos de especuladores» y ha reclamado proteger el acceso a la vivienda porque «las casas son para vivir, no son para especular». Todavía en materia de vivienda, la formación reclama 350 millones más para esta materia para poder «doblar las ayudas al alquiler y para hacer crecer el parque público», pasando así de los 850 millones de fondos propios a los 1.200 que ponen sobre la mesa los de Albiach.

De esta manera, proponen una «mejora de los criterios de acceso y condiciones» de las ayudas con un incremento del límite de ingresos máximos hasta los 36.000 euros anuales, 10.800 más de los 25.200 actuales, y con la actualización del precio máximo del alquiler para adaptarlo a precios reales: en Barcelona de 1.135, 600 en el caso de habitaciones. «El PSC lo tiene que entender, este es el precio de nuestros votos», ha dicho la líder de la formación en la cámara catalana, que ha reclamado que las cuentas incorporen las necesidades y las prioridades del 99% de los catalanes y no del 1% más rico.

Jéssica Albiach en el debate de política general en el Parlamento de Cataluña 08.10.2025 | Mireia Comas

Garantizar de manera «inmediata» inversiones en Rodalies e incrementar becas comedor

En materia de transporte público, exigen doblar la red de autobuses interurbanos «y aún con más motivo ante un servicio de Rodalies que no está funcionando», así como impulsar los tranvías para vertebrar todo el territorio. Por ello, piden garantizar «de manera inmediata» las inversiones necesarias para una infraestructura ferroviaria de calidad con un plan que incluya el impulso de trenes-tram en el Camp de Tarragona y la Costa Brava sur, las Terres de l’Ebre, Bages y el Pirineo.

Otra de las condiciones que los Comuns ponen sobre la mesa de negociación con el Gobierno es incrementar la cobertura de las becas comedor para incorporar 87.000 beneficiarios adicionales y pasar del 18% actual al 27%. «Tenemos un país donde uno de cada tres niños está en situación de pobreza, en riesgo de exclusión social. Si no somos capaces de garantizar al menos a estos niños una comida completa equilibrada al día es que no podemos hablar de fracaso escolar, es directamente debemos hablar de vulneración de derecho a la infancia», ha sostenido Albiach.

Finalmente, la quinta condición de los Comuns es la reducción en un 50% de las listas de espera de los especialistas de la sanidad pública, impulsando un plan elaborado por el Departamento para disminuir los tiempos de espera de acceso a pruebas, consultas e intervenciones. «La mejor manera de detener la ola reaccionaria es demostrar que la política funciona, que la política es útil, y que hay políticos y políticas que estamos defendiendo los intereses del 99% y no de una minoría que es privilegiada», ha concluido la líder de los Comuns.