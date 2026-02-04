El Govern exige «responsabilidad» a ERC para negociar los presupuestos

La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha exigido «responsabilidad» a ERC para poder aprobar los presupuestos del ejecutivo catalán. Romero, en una entrevista realizada en TV3 y recogida por la ACN, ha asegurado que los republicanos «saben que queremos que Cataluña gestione todos los impuestos, pero necesitamos presupuestos para 2026, es muy necesario», por lo que ha hecho un «llamado a la responsabilidad» y a sentarse a negociar los presupuestos con el Gobierno. Según la consejera, que Cataluña tenga los presupuestos prorrogados desde el año 2023 «limita y condiciona» el trabajo del Gobierno catalán y la inversión en infraestructuras, salud o educación. «No queremos presionar a nadie, pero cuanto más tardemos, más dificultades tendremos en la gestión», señaló Romero.

Encuentro entre Junqueras y Romero por la recaudación del IRPF

Desde ERC han instado al PSOE a encontrar una «solución» para que Cataluña pueda recaudar el IRPF. El presidente de la formación republicana, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha asegurado que los socialistas saben que la condición para sentarse a la mesa y negociar los presupuestos de la Generalitat con los Comuns y el PSC; y ha asegurado que «con buena voluntad no es suficiente».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido con el presidente de ERC, Oriol Junqueras / ACN

Preguntada por estas declaraciones, Romero ha defendido el trabajo del ejecutivo catalán y el PSOE asegurando que están «trabajando» y con «muchos esfuerzos». A pesar de la presión de ERC, la titular de economía se ha mostrado «optimista» sobre la relación entre el ejecutivo catalán y la formación republicana. Sobre la recaudación del IRPF, Romero ha querido destacar que es un trabajo complicado y que no depende solo de la Generalitat.