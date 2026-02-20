El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha redoblado la apuesta y ha puesto más presión sobre ERC para poder sacar adelante los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. El jefe del ejecutivo catalán ha manifestado su «compromiso total» con la recaudación del IRPF, una de las exigencias que planteaba la formación republicana para sentarse a la mesa de negociación, y ha asegurado que el Gobierno catalán «está cumpliendo los acuerdos de investidura» y ha afirmado que «continuará cumpliéndolos».

Illa, en declaraciones hechas durante la reunión del Consejo Técnico de la Generalitat y recogidas por la ACN, ha querido poner presión a los republicanos después de que el pasado jueves asegurara el apoyo de los Comuns para aprobar las cuentas catalanas. «Sé lo que tenemos que hacer, sé cómo hacerlo y mi compromiso es total», ha aseverado Illa. El jefe del ejecutivo catalán ha aprovechado su intervención para destacar la importancia que tiene que la Generalitat tenga presupuestos, unas cuentas catalanas que ha calificado de ser «un instrumento necesario» para resolver los problemas y para hacer avanzar al país.

Mano tendida a ERC

El presidente de la Generalitat ha aprovechado su intervención para intentar vincular a ERC a los presupuestos catalanes después de conseguirlo con los Comuns. Illa, en referencia a los republicanos, ha asegurado que el «compromiso con el nuevo modelo de financiación y con avanzar hacia la gestión del IRPF es total» y destaca que se siente «orgulloso» de los pactos de investidura con ERC y los Comuns. «En otros lugares parece que quieran esconder los pactos, pero de estos nos tenemos que sentir orgullosos y mi compromiso es darles un cumplimiento escrupuloso», ha remarcado Illa en referencia a los pactos en varios gobiernos autonómicos españoles.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reunido con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo / ACN

Los Comuns y el Gobierno cierran su acuerdo de presupuestos con la aceleración del traspaso de Rodalies

El pasado jueves el Gobierno y los Comuns sellaron un acuerdo que vinculaba a la formación encabezada por Jéssica Albiach a los presupuestos de la Generalitat. La negociación entre el ejecutivo catalán y los Comuns se centró en la vivienda y la infraestructura ferroviaria y acordaron destinar más recursos a la vivienda, limitar las compras especulativas de vivienda, aumentar los recursos para la red de autobuses interurbanos, un cheque de 25 euros anuales para jóvenes para productos mensuales y otro para anticonceptivos, además de 100.000 nuevas becas comedor los próximos 2 años.

El acuerdo entre Gobierno y Comuns implica una limitación a los grandes tenedores para comprar vivienda en zonas tensionadas, mientras que el resto de propietarios sí podrán comprar pisos y ponerlos en alquiler siempre que respeten el tope de precios estipulado para esa zona. Entre las excepciones está si el gran tenedor compra una vivienda para uso personal siempre que sea la vivienda habitual del propietario.