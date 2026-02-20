Illa busca el suport d’ERC als pressupostos amb una declaració sobre l’IRPF

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha redoblat l’aposta i ha posat més pressió sobre ERC per poder tirar endavant els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. El cap de l’executiu català ha manifestat el seu “compromís total” amb la recaptació de l’IRPF, una de les exigències que posaven des de la formació republicana per asseure’s a la taula de negociació, i ha assegurat que el Govern català “està complint els acords d’investidura” i ha afirmat que “continuarà complint-los”.
Illa, en declaracions fetes durant la reunió del Consell Tècnic de la Generalitat i recollides per l’ACN, ha volgut posar pressió als republicans després que el passat dijous lligués el suport dels Comuns per aprovar els comptes catalans. “Sé el que hem de fer, sé com fer-ho i el meu compromís és total”, ha asseverat Illa. El cap de l’executiu català ha aprofitat la seva intervenció per destacar la importància que té que la Generalitat tingui pressupostos, uns comptes catalans que ha qualificat de ser “un instrument necessari” per resoldre els problemes i per fer avançar el país.
Mà estesa a ERC
El president de la Generalitat ha aprofitat la seva intervenció per intentar lligar ERC als pressupostos catalans després d’aconseguir-ho amb els Comuns. Illa, en referència als republicans, ha assegurat que el “compromís amb el nou model de finançament i amb avançar cap a la gestió de l’IRPF és total” i destaca que se sent “orgullós” dels pactes d’investidura amb ERC i els Comuns. “En altres indrets sembla que vulguin amagar els pactes, però d’aquests ens n’hem de sentir orgullosos i el meu compromís és donar-los un compliment escrupolós”, ha etzibat Illa en referència als pactes a diversos governs autonòmics espanyols.
Els Comuns i el Govern tanquen el seu acord de pressupostos amb l’acceleració del traspàs de Rodalies
El passat dijous el Govern i els Comuns van segellar un acord que lligava la formació encapçalada per Jéssica Albiach als pressupostos de la Generalitat. La negociació entre l’executiu català i els Comuns es va centrar en l’habitatge i la infraestructura ferroviària i van acordar destinar més recursos a l’habitatge, limitar les compres especulatives d’habitatge, augmentar els recursos per a la xarxa de busos interurbans, un xec de 25 euros anuals per a joves per a productes mensuals i un altre per a anticonceptius, a més de 100.000 noves beques menjador els pròxims 2 anys.
L’acord entre Govern i Comuns implica una limitació als grans tenidors per comprar habitatge en zones tensionades, mentre que la resta de propietaris sí que podran comprar pisos i posar-los de lloguer sempre que respectin el topall de preus estipulat per aquesta zona. Entre les excepcions hi ha si el gran tenidor compra un habitatge per ús personal sempre que sigui l’habitatge habitual del propietari.