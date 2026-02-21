El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha deixat clar que la seva formació no negociarà els pressupostos “en aquests moments i en aquestes condicions” perquè no tenen garanties de l’executiu espanyol per cedir la recaptació de l’IRPF a la Generalitat, i ha dit que en les condicions actuals només estan disposats a negociar ampliacions de crèdit. En una intervenció al Consell Nacional del partit l’endemà de reunir-se amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Moncloa amb l’objectiu d’obtenir un compromís ferm perquè Catalunya recapti el total de l’IRPF, Junqueras ha deixat clar que “no es donen les condicions necessàries per poder iniciar una negociació pressupostària perquè els socialistes continuen sense complir i donar garanties en l’àmbit de l’IRPF”.
Junqueras ha reconegut que els pressupostos “són molt importants” i que ells estan disposats aprovar-los, però que els comptes no són l”‘única cosa important” per a Catalunya. “Volem que hi hagi pressupostos a tot arreu, però no són l’única cosa important. L’IRPF també és rellevant per a Catalunya perquè és decisiu perquè li atorga més recursos”, ha dit, i ha recordat que els socialistes catalans ho va signar a l’acord d’investidura d’Illa”. “Després d’un any i mig continua sense complir-ho i sense donar garanties”, ha lamentat i ha reclamat al PSC que negociï al PSOE per complir el compromís amb la transferència de la recaptació de l’IRPF. “Des del nostre punt de vista és molt senzill i la negociació podrà començar quan els socialistes compleixin els seus compromisos”, ha sentenciat.
El líder d’ERC ha agraït a Salvador Illa que durant la reunió del Consell Tècnic de la Generalitat mostrés “compromís total” en avançar amb la recaptació de l’IRPF impulsant “reformes legislatives”, però això per als republicans no són garanties suficients i reclamen l’aval del govern espanyol. “No és suficient, perquè les declaracions han d’anar acompanyades de gestos i decisions. No tenim garanties que aquests gestos acabin arribant”, ha dit Oriol Junqueras. Amb tot, ha revelat que “hem estat bastant a prop de tenir IRPF i fer possibles els pressupostos, i no hem estat nosaltres qui no ho ha fet possible”, i ha lamentat que “no ha pogut ser”. A més, s’ha mostrat obert a arribar a un acord per accelerar el consorci d’inversions i ha assenyalat: “No voldríem pensar que perquè no és possible en aquests moments un acord sobre pressupostos, el Partit Socialista deixarà perdre altres qüestions també rellevants per al nostre país”.
El Govern demana un exercici de generositat a ERC
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha remarcat que Esquerra Republicana és “imprescindible” perquè s’aprovin pressupostos. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha insistit que el president de la Generalitat s’ha compromès amb la recaptació de l’IRPF a Catalunya, condició imposada per ERC per a l’aprovació de pressupostos i Dalmau ha dit que això “acabarà passant”. Preguntat per la postura de la vicepresidenta primera del Govern i la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha matisat que l’actitud de col·laboració entre el Govern i el Govern també és “una actitud d’exigència”.
“Estic convençut que serem capaços de trobar la via per complir els acords”, ha afegit, i ha demanat un exercici de generositat als republicans per aprovar uns comptes que considera necessaris per a Catalunya i per complir els acords d’investidura assolits amb ERC i Comuns. “Ens deixarem la pell, treballarem, complirem els compromisos. Amb els republicans hem complert tot allò que ens havíem proposat i hem de ser prudents fins que es pronunciïn públicament”, ha sentenciat.