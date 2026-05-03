Junqueras afirma que Aliança és només “racista” i no independentista

Oriol Junqueras desvincula Aliança Catalana del moviment independentista. El president d’ERC ha assegurat aquest diumenge que el projecte del partit liderat per Sílvia Orriols és “exclusivament racista i excloent“. Ho ha fet després que Orriols hagi reconegut en una entrevista a Ràdio 4 emesa aquest dissabte que no tots els candidats del partit en les pròximes eleccions municipals són “explícitament nacionalistes catalans“, però que “prioritzen la resolució del dia a dia”.
“Les forces de tradició democràtica del nostre país hem de treballar per garantir més democràcia, més llibertats i més sobirania, sempre amb ambició nacional. El projecte d’Aliança Catalana és exclusivament racista i excloent, no són independentistes, no treballen per Catalunya”, ha assenyalat Junqueras en una publicació a través de les xarxes socials.
“No és cap imposició”
Malgrat reconèixer que comptaran amb candidats no independentistes, Orriols sí que assegura en l’entrevista a la ràdio que aquest és un “punt cabdal” del programa de la seva formació i que qualsevol candidat que formi part de les llistes del partit haurà de votar per la independència de Catalunya en qualsevol votació que faci referència a això. “No és cap imposició, és un eix fonamental del partit i, per tant, qualsevol que entra garantim que realment aposti per la independència del país”, apunta. Així doncs, considera que desplegar el programa de la seva formació passa per “escenificar aquest estat català” i defensa que Catalunya pugui exercir el control de fronteres “capaç de garantir la seguretat” per a abordar el programa que proposa el seu partit.