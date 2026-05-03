Junqueras afirma que Alianza es solo «racista» y no independentista

Oriol Junqueras desvincula Alianza Catalana del movimiento independentista. El presidente de ERC ha asegurado este domingo que el proyecto del partido liderado por Sílvia Orriols es «exclusivamente racista y excluyente«. Lo ha hecho después de que Orriols haya reconocido en una entrevista en Ràdio 4 emitida este sábado que no todos los candidatos del partido en las próximas elecciones municipales son «explícitamente nacionalistas catalanes«, pero que «priorizan la resolución del día a día».

«Las fuerzas de tradición democrática de nuestro país debemos trabajar para garantizar más democracia, más libertades y más soberanía, siempre con ambición nacional. El proyecto de Alianza Catalana es exclusivamente racista y excluyente, no son independentistas, no trabajan por Cataluña», ha señalado Junqueras en una publicación a través de las redes sociales.

Les forces de tradició democràtica del nostre país hem de treballar per garantir més democràcia, més llibertats i més sobirania, sempre amb ambició nacional.



El projecte d'Aliança Catalana és exclusivament racista i excloent, no són independentistes, no treballen per Catalunya. https://t.co/VPYtomcFbi — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) May 3, 2026

«No es ninguna imposición»

A pesar de reconocer que contarán con candidatos no independentistas, Orriols sí asegura en la entrevista en la radio que este es un «punto crucial» del programa de su formación y que cualquier candidato que forme parte de las listas del partido deberá votar por la independencia de Cataluña en cualquier votación que haga referencia a ello. «No es ninguna imposición, es un eje fundamental del partido y, por tanto, cualquiera que entra garantizamos que realmente apueste por la independencia del país», apunta. Así pues, considera que desplegar el programa de su formación pasa por «escenificar este estado catalán» y defiende que Cataluña pueda ejercer el control de fronteras «capaz de garantizar la seguridad» para abordar el programa que propone su partido.