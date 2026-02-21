El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha dejado claro que su formación no negociará los presupuestos «en estos momentos y en estas condiciones» porque no tienen garantías del ejecutivo español para ceder la recaudación del IRPF a la Generalitat, y ha dicho que en las condiciones actuales solo están dispuestos a negociar ampliaciones de crédito. En una intervención en el Consejo Nacional del partido al día siguiente de reunirse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la Moncloa con el objetivo de obtener un compromiso firme para que Cataluña recaude el total del IRPF, Junqueras ha dejado claro que «no se dan las condiciones necesarias para poder iniciar una negociación presupuestaria porque los socialistas continúan sin cumplir y dar garantías en el ámbito del IRPF».

Junqueras ha reconocido que los presupuestos «son muy importantes» y que ellos están dispuestos a aprobarlos, pero que las cuentas no son la «única cosa importante» para Cataluña. «Queremos que haya presupuestos en todas partes, pero no son lo único importante. El IRPF también es relevante para Cataluña porque es decisivo porque le otorga más recursos», ha dicho, y ha recordado que los socialistas catalanes lo firmaron en el acuerdo de investidura de Illa». «Después de un año y medio sigue sin cumplirlo y sin dar garantías», ha lamentado y ha reclamado al PSC que negocie con el PSOE para cumplir el compromiso con la transferencia de la recaudación del IRPF. «Desde nuestro punto de vista es muy sencillo y la negociación podrá comenzar cuando los socialistas cumplan sus compromisos», ha sentenciado.

El líder de ERC ha agradecido a Salvador Illa que durante la reunión del Consejo Técnico de la Generalitat mostrara “compromiso total” en avanzar con la recaudación del IRPF impulsando “reformas legislativas”, pero eso para los republicanos no son garantías suficientes y reclaman el aval del gobierno español. «No es suficiente, porque las declaraciones deben ir acompañadas de gestos y decisiones. No tenemos garantías de que esos gestos lleguen», ha dicho Oriol Junqueras. Con todo, ha revelado que «hemos estado bastante cerca de tener IRPF y hacer posibles los presupuestos, y no hemos sido nosotros quienes no lo ha hecho posible», y ha lamentado que «no ha podido ser». Además, se ha mostrado abierto a llegar a un acuerdo para acelerar el consorcio de inversiones y ha señalado: «No querríamos pensar que porque no es posible en estos momentos un acuerdo sobre presupuestos, el Partido Socialista dejará perder otras cuestiones también relevantes para nuestro país».

El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, en rueda de prensa en la sede del partido | Bernat Vilaró (ACN)

El Gobierno pide un ejercicio de generosidad a ERC

El consejero de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha remarcado que Esquerra Republicana es «imprescindible» para que se aprueben presupuestos. Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde ha insistido que el presidente de la Generalitat se ha comprometido con la recaudación del IRPF en Cataluña, condición impuesta por ERC para la aprobación de presupuestos y Dalmau ha dicho que esto «acabará ocurriendo». Preguntado por la postura de la vicepresidenta primera del Gobierno y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha matizado que la actitud de colaboración entre el Gobierno y el Gobierno también es «una actitud de exigencia».

«Estoy convencido de que seremos capaces de encontrar la vía para cumplir los acuerdos», ha añadido, y ha pedido un ejercicio de generosidad a los republicanos para aprobar unas cuentas que considera necesarias para Cataluña y para cumplir los acuerdos de investidura alcanzados con ERC y Comuns. «Nos dejaremos la piel, trabajaremos, cumpliremos los compromisos. Con los republicanos hemos cumplido todo lo que nos habíamos propuesto y debemos ser prudentes hasta que se pronuncien públicamente», ha sentenciado.