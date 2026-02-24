El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha vuelto a reafirmar su posición y mantiene el compromiso con la recaudación del IRPF en Cataluña como una línea roja clara para aprobar los presupuestos de Salvador Illa. En una entrevista en Catalunya Ràdio al día siguiente del anuncio del presidente de la Generalitat, Junqueras ha dejado claro que, si el PSC no cumple el acuerdo con los republicanos, votarán no a las cuentas y presentarán una enmienda a la totalidad. «Cuando hay un acuerdo se debe cumplir, y no lo cumplen», ha afirmado con contundencia el líder de ERC, que sí se abre a apoyar los presupuestos con ampliaciones de crédito, tal como ya han hecho en el pasado. «Nosotros nos ofrecemos para aprobar ampliaciones de crédito, que equivalen a unos presupuestos», ha apuntado Junqueras. El viernes, sin embargo, el Consell Executiu aprobará las cuentas, un primer paso necesario antes de llevarlos a debate en el Parlamento de Cataluña.

El viernes de la semana pasada, el líder de los republicanos se reunió con el presidente español, Pedro Sánchez, para avanzar sobre la recaudación catalana del IRPF, y el resultado no fue fructífero. De la reunión ya salió con la firmeza de votar en contra de los presupuestos de Illa hasta que el PSC no cumpla con el acuerdo de garantizar que la Moncloa se comprometa a traspasar la recaudación del IRPF a Cataluña. Y, a estas alturas, mantiene la línea roja y asegura que enmendará la totalidad de los presupuestos. En este sentido, Junqueras recuerda que el Gobierno puede continuar operando con suplementos de crédito. De hecho, ha recordado que el año pasado se gastaron 1.500 millones de euros más con los tres suplementos de crédito que con el presupuesto, lo que lo convierte en una herramienta viable para el funcionamiento del país.

Oriol Junqueras, en un momento del consell nacional de la formació del 20 de setembre / Paula Roque / ERC

Posibles elecciones anticipadas

Por otro lado, el líder de Esquerra Republicana también ha advertido que si Salvador Illa decide convocar elecciones anticipadas, «probablemente» no tendrá el apoyo para ser investido, ya que la última vez necesitó el apoyo de los republicanos. Aun así, Junqueras ve prácticamente «imposible» que se convoquen nuevos comicios, ya que cree que, en caso de hacerse, es «probable» que haya un «ciclo de repetición electoral». «Yo aconsejaría siempre a todos que no escalen conflictos que no pueden ganar«, ha sentenciado el líder de ERC, que mantiene que hace política en favor de Cataluña, no del Gobierno. Preguntado por si ya ha mantenido conversaciones con los socialistas tras el anuncio, Junqueras ha asegurado que «habla con todos», pero ha apuntado que «no parece» que el PSC pueda avanzar en el compromiso con el IRPF, lo que mantiene las negociaciones estancadas. ERC, sin embargo, sí se abre a negociar posibles suplementos de crédito.