La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado este martes que se sentarán a la mesa con el Govern para negociar los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2026. El anuncio llega después de la reunión entre los Comuns y el ejecutivo catalán sobre el seguimiento de los acuerdos de investidura y que el Govern haya impuesto las 12 primeras multas por el incumplimiento de la ley de vivienda. «Quiero dejar claro que es un primer paso y un punto de partida. Queda mucho trabajo por hacer y el Govern ha llegado tarde. Si los Comuns no lo hubieran puesto como condición imprescindible para negociar los presupuestos, hoy en este país no estaríamos hablando de sanciones», ha señalado Albiach.

La líder de los Comuns en el Parlament ha señalado que de las 12 multas 6 provienen de la Agencia Catalana de Consumo y las otras 6 por parte de la Agencia de Vivienda de Catalunya. Unas sanciones que en total sumarán 120.000 euros. En declaraciones recogidas por la ACN ha señalado que estas sanciones son un «punto de partida» y pide que el Govern intensifique «la apertura de todos los expedientes y ser más contundentes con las sanciones para que tengan un efecto disuasorio y dirigir especialmente la mirada hacia las grandes plataformas, los grandes tenedores y los fondos buitre».

El Govern alaba la voluntad de diálogo de los Comuns

La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, quien se ha reunido con la líder de los Comuns en el Parlament ha alabado la voluntad de la formación morada. En una entrevista en 3CAT recogida por la ACN, la consejera ha asegurado que es una «muy buena noticia» la voluntad de diálogo de los Comuns y ha celebrado «haber satisfecho» la petición de los Comuns.

Romero ha aprovechado para poner presión a los Comuns y a los otros socios preferentes del PSC como es ERC. La titular de Economía ha señalado que la intención del ejecutivo catalán es aprobar los presupuestos «lo antes posible». La consejera ha añadido que la fecha límite fijada por el Govern es el primer trimestre de 2026 aunque ha admitido que todavía falta la presencia de ERC en la mesa de negociación de los presupuestos catalanes.