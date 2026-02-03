La crisi de Rodalies no ajuda el Govern de la Generalitat a entomar les reunions amb l’oposició per aconseguir tenir pressupostos. Els Comuns han beneït la negociació després que l’executiu de Salvador Illa hagi posat tretze sancions a promotors que incomplien la llei d’habitatge. La consellera i portaveu, Sílvia Paneque, ha celebrat la predisposició dels de Jéssica Albiach, amb qui entomaran noves converses, i s’ha mostrat confiada que l’executiu trobarà la fórmula per “iniciar una via” de negociació amb ERC, l’altre soci d’investidura, que continua collant amb el finançament, malgrat la fotografia i l’acord amb Pedro Sánchez, i que ha alçat el to per la crisi de Rodalies.
Preguntada en roda de premsa, Paneque ha descartat que el caos que viu la xarxa ferroviària catalana, que encara té trams tallats i retards en diverses línies, influeixi en les relacions amb els republicans. ERC ja ha dit que “són qüestions diferents”, ha defensat la consellera, traient ferro a les crítiques que el partit d’Oriol Junqueras ha llançat sobre el Govern i la mateixa consellera els darrers dies. El mateix Junqueras ha demanat la dimissió tant de Paneque com la del ministre Óscar Puente. Dimissions que també exigeixen a les files de Junts.
Des del Govern mantenen que la gestió caòtica de Rodalies no afectarà les converses i que el Departament d’Economia “continua treballant” per vestir els acords d’investidura. Junqueras i Sánchez han pactat una fórmula de finançament per a Catalunya, però queda pendent de tancar la recaptació de l’IRPF a Catalunya. Aquest aspecte, reclamat per ERC, genera més dubtes a Madrid. Un informe intern del Govern publicat als mitjans situava la recaptació de cara al 2028. Sílvia Paneque ha dit que el Govern treballa amb l’objectiu d’”assegurar” l’inici de noves converses amb ERC.
El Govern vol tenir pressupostos el primer trimestre de 2026
El Govern d’Illa, en minoria al Parlament, continua amb els pressupostos de 2023, que han estat prorrogats fins ara. L’executiu manté la intenció d’aprovar uns nous comptes el primer trimestre de 2026. El PSC insisteix que els pressupostos són “absolutament necessaris” i que se centraran a “reforçar els serveis públics”.
La fórmula que va permetre la investidura d’Illa, amb els Comuns i ERC, sembla l’única factible. Junts i el PSC no s’han buscat des de l’inici de la legislatura. Amb ERC, l’executiu ha pactat la investidura i acords en matèria de fiscalitat turística o d’habitatge. Exactament el mateix que amb els Comuns, que posen l’accent en l’habitatge. “Queda molta feina per fer i el Govern ha anat tard. Si els Comuns no ho haguessin posat com a condició imprescindible per a negociar els pressupostos, avui en aquest país no estaríem parlant de sancions”, ha dit avui Albiach en referència a les multes a propietaris per saltar-se la llei d’habitatge.