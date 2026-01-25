El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha demanat la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del ministre de Transports espanyol, Óscar Puente, per la crisi que viu Rodalies, que no té trens circulant per segona jornada en quatre dies. El líder republicà, que setmanes enrere va reunir-se amb Pedro Sánchez a la Moncloa, considera que els màxims responsables de la gestió ferroviària han dimitit “a efectes pràctics” perquè “utilitzen més excuses que bones raons”. “Certament ha plogut, però en el nostre país hi ha infraestructures que continuen funcionant. La pluja no és la raó fonamental de la crisi que vivim”, ha apuntat.
En una roda de premsa convocada aquest diumenge, Junqueras ha assenyalat la “incapacitat manifesta” de l’executiu “a l’hora d’afrontar la crisi i explicar-la”. Un aspecte que el republicà vincula a la necessitat del govern de Salvador Illa –encapçalat pel conseller Albert Dalmau mentre el president continuï ingressat– de “protegir el govern espanyol”. Junqueras lamenta, en aquest sentit, que l’executiu no assenyali amb claredat les deficiències de la infraestructura ferroviària de Catalunya ni l’infrafinançament que ha patit els darrers anys.
Junqueras també ha carregat contra el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. “És absolutament sorprenent que no hagi explicat res, que no hagi donat la cara i faci declaracions des de Fitur parlant de turisme en lloc d’intentar ajudar les empreses i treballadors del nostre país i aportar solucions”, ha etzibat.
Amb aquestes declaracions, Junqueras també opta per passar a l’ofensiva dies després que ERC es mostrés més cautelosa en les seves valoracions. “Un cop hagi passat tot, analitzarem si el Govern ha estat a l’altura o no. És molt maco i està molt bé fer foc d’encenalls, però la ciutadania espera solucions”, apuntava divendres la portaveu republicana, Ester Capella, després de reunir-se amb Paneque per demanar-li “solucions”.
Les dimissions que exigeix ara ERC, que els darreres dies ja havia criticat el Govern per “no estar a l’altura”, arriben després de mesos de negociacions per quadrar com serà el traspàs de Rodalies a la Generalitat. La fórmula escollida, una empresa mixta amb presidència catalana, però més representació de l’Estat, ha generat crítiques entre la resta de formacions independentistes. ERC també ha pactat amb el govern espanyol un nou model de finançament per a Catalunya, acord clau per a la investidura d’Illa.
Creix la pressió sobre el Govern
La gestió de la crisi continua en el punt de mira de l’oposició. Junts ha ajornat el Consell Nacional del partit previst per a aquest cap de setmana per convocar, a canvi, una cimera a la Catalunya Nord, amb la plana major de la formació i el president del partit, Carles Puigdemont. Ho ha fet amb un objectiu clar: assenyalar les costures de Rodalies i la gestió de la crisi actual.
En aquesta trobada, Puigdemont ha demanat a Illa que destitueixi Paneque sense esperar a les “peticions de dimissió de l’oposició”. El líder de la formació juntaire argumenta que la consellera representa els “col·leccionadors dels col·lapses” que són al PSC.
Els Comuns també han carregat contra la gestió de la crisi, fent èmfasi en l’absència del ministre Puente a Catalunya. “No pot ser que el ministre Puente no sigui aquí a Catalunya, liderant directament sobre el terreny el que clarament és una situació d’emergència”, ha apuntat el portaveu de la formació, David Cid, que no n’ha demanat la dimissió. Els Comuns també han demanat al Govern que “planti cara” a la patronal.