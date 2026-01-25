L’alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès (Junts), ha demanat a consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que posi de franc els Túnels de Vallvidrera “mentre duri el caos a Rodalies”. “De la mateixa manera que la Generalitat estudia aixecar les barreres als Túnels del Garraf, faci el mateix amb el peatge que uneix el Vallès amb Barcelona”, ha fet veure l’alcalde en una piulada a les xarxes socials.
Li acabo de demanar a la consellera Paneque que mentre duri el caos a Rodalies, els Túnels de Vallvidrera siguin de franc. De la mateixa manera que la Generalitat estudia aixecar les barreres als Túnels del Garraf, faci el mateix amb el peatge que uneix el Vallès amb Barcelona. pic.twitter.com/q1E0mV0xII— Josep Maria Vallès (@josepmvalles) January 25, 2026
Per ara, el Govern no ha respost –si més no, públicament– la petició de l’alcalde vallesà. Tampoc es coneix a hores d’ara si els trens circularan amb normalitat demà dilluns, una decisió que l’executiu català donarà a conèixer després de les reunions de seguiment que es faran aquest diumenge.
L’executiu ha adoptat altres mesures per alleugerir la càrrega de trànsit que pot provocar el caos de Rodalies, més baixa les darreres hores que un dia laborable. Durant el cap de setmana, ha retirat les restriccions a les zones de baixes emissions i ha obert les tanques de la C-32 per millorar la fluïdesa del trànsit. Paneque ha assegurat que totes les mesures pal·liatives continuaran mentre el servei de Rodalies no funcioni correctament.
Els problemes de mobilitat que està generant el col·lapse de Rodalies ha encès alarmes als ajuntaments catalans, especialment als que formen part de la corona metropolitana. L’alcalde de Mataró, David Bote (PSC), també ha expressat la seva preocupació per la situació i se suma al neguit expressat per Josep Maria Vallès. “Desplaçar-se moltes vegades no és una opció, sinó una obligació i una necessitat”, ha piulat Bota, que s’ha reunit amb membres del Govern en les darreres hores.
Crítiques al Govern
La situació a Rodalies no només ha encès alguns ajuntaments, sinó que ha carregat l’oposició de crítiques per la gestió dels últims dies. Junts, que també ha aprofitat la situació per assenyalar ERC pel traspàs de Rodalies i la investidura d’Illa, que demanat a la ciutadania “despertar-se” davant la “incompetència” del Govern. Més mesurat ha estat ERC, que ha demanat a l’Estat que es faci càrrec de les despeses econòmiques que se’n derivin. La CUP ha demanat al Govern que també obri un expedient a Adif i els Comuns han demanat al Govern que no sigui un “àrbitre”, sinó que lideri.