El alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès (Junts), ha pedido a la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, que haga gratuitos los Túneles de Vallvidrera “mientras dure el caos en Rodalies”. «De la misma manera que la Generalitat estudia levantar las barreras en los Túneles del Garraf, haga lo mismo con el peaje que une el Vallès con Barcelona», ha señalado el alcalde en un tuit en las redes sociales.

Por ahora, el Gobierno no ha respondido –al menos, públicamente– a la petición del alcalde vallesano. Tampoco se sabe a estas horas si los trenes circularán con normalidad mañana lunes, una decisión que el ejecutivo catalán dará a conocer tras las reuniones de seguimiento que se harán este domingo.

El ejecutivo ha adoptado otras medidas para aliviar la carga de tráfico que puede provocar el caos de Rodalies, menor en las últimas horas que un día laborable. Durante el fin de semana, ha retirado las restricciones en las zonas de bajas emisiones y ha abierto las barreras de la C-32 para mejorar la fluidez del tráfico. Paneque ha asegurado que todas las medidas paliativas continuarán mientras el servicio de Rodalies no funcione correctamente.

Los problemas de movilidad que está generando el colapso de Rodalies han encendido alarmas en los ayuntamientos catalanes, especialmente en los que forman parte del área metropolitana. El alcalde de Mataró, David Bote (PSC), también ha expresado su preocupación por la situación y se suma a la inquietud expresada por Josep Maria Vallès. “Desplazarse muchas veces no es una opción, sino una obligación y una necesidad”, ha tuiteado Bote, que se ha reunido con miembros del Gobierno en las últimas horas.

Críticas al Gobierno

La situación en Rodalies no solo ha encendido algunos ayuntamientos, sino que ha cargado a la oposición de críticas por la gestión de los últimos días. Junts, que también ha aprovechado la situación para señalar a ERC por el traspaso de Rodalies y la investidura de Illa, ha pedido a la ciudadanía “despertarse” ante la “incompetencia” del Gobierno. Más moderado ha sido ERC, que ha pedido al Estado que se haga cargo de los gastos económicos que se deriven. La CUP ha pedido al Gobierno que también abra un expediente a Adif y los Comuns han pedido al Gobierno que no sea un “árbitro”, sino que lidere.