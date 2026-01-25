El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido la dimisión de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y del ministro de Transportes español, Óscar Puente, por la crisis que vive Rodalies, que no tiene trenes circulando por segunda jornada en cuatro días. El líder republicano, que semanas atrás se reunió con Pedro Sánchez en la Moncloa, considera que los máximos responsables de la gestión ferroviaria han dimitido “a efectos prácticos” porque «utilizan más excusas que buenas razones». «Ciertamente ha llovido, pero en nuestro país hay infraestructuras que continúan funcionando. La lluvia no es la razón fundamental de la crisis que vivimos», ha señalado.

En una rueda de prensa convocada este domingo, Junqueras ha señalado la “incapacidad manifiesta” del ejecutivo “a la hora de afrontar la crisis y explicarla”. Un aspecto que el republicano vincula a la necesidad del gobierno de Salvador Illa –encabezado por el consejero Albert Dalmau mientras el presidente continúe ingresado– de «proteger al gobierno español». Junqueras lamenta, en este sentido, que el ejecutivo no señale claramente las deficiencias de la infraestructura ferroviaria de Cataluña ni la infrafinanciación que ha sufrido en los últimos años.

Junqueras también ha arremetido contra el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper. «Es absolutamente sorprendente que no haya explicado nada, que no haya dado la cara y haga declaraciones desde Fitur hablando de turismo en lugar de intentar ayudar a las empresas y trabajadores de nuestro país y aportar soluciones», ha lanzado.

Un momento de la reunión de los consejeros de la Generalitat y altos cargos de Adif y Renfe | Maria Asmarat (ACN)

Con estas declaraciones, Junqueras también opta por pasar a la ofensiva días después de que ERC se mostrara más cautelosa en sus valoraciones. «Una vez haya pasado todo, analizaremos si el Gobierno ha estado a la altura o no. Es muy bonito y está muy bien hacer fuego de artificio, pero la ciudadanía espera soluciones», apuntaba el viernes la portavoz republicana, Ester Capella, después de reunirse con Paneque para pedirle “soluciones”.

Las dimisiones que exige ahora ERC, que en los últimos días ya había criticado al Gobierno por “no estar a la altura”, llegan después de meses de negociaciones para cuadrar cómo será el traspaso de Rodalies a la Generalitat. La fórmula escogida, una empresa mixta con presidencia catalana, pero más representación del Estado, ha generado críticas entre el resto de formaciones independentistas. ERC también ha pactado con el gobierno español un nuevo modelo de financiación para Cataluña, acuerdo clave para la investidura de Illa.

Aumenta la presión sobre el Gobierno

La gestión de la crisis continúa en el punto de mira de la oposición. Junts ha pospuesto el Consejo Nacional del partido previsto para este fin de semana para convocar, a cambio, una cumbre en la Cataluña Norte, con la plana mayor de la formación y el presidente del partido, Carles Puigdemont. Lo ha hecho con un objetivo claro: señalar las costuras de Rodalies y la gestión de la crisis actual.

En este encuentro, Puigdemont ha solicitado a Illa que destituya a Paneque sin esperar a las “peticiones de dimisión de la oposición”. El líder de la formación juntera argumenta que la consejera representa a los “coleccionistas de colapsos” que están en el PSC.

Los Comuns también han cargado contra la gestión de la crisis, haciendo énfasis en la ausencia del ministro Puente en Cataluña. «No puede ser que el ministro Puente no esté aquí en Cataluña, liderando directamente sobre el terreno lo que claramente es una situación de emergencia», ha señalado el portavoz de la formación, David Cid, que no ha pedido su dimisión. Los Comuns también han pedido al Gobierno que “plante cara” a la patronal.