El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, han defendido que hay una “oportunidad” para construir un frente plurinacional de cara a las próximas elecciones españolas para intentar impedir una mayoría de PP y Vox. En un acto este miércoles por la tarde en el País Valencià, donde Junqueras y Rufián están realizando encuentros para defender la propuesta del nuevo modelo de financiación, ambos han insistido en que la amenaza de la ultraderecha es “terrible” y que hay que actuar. Aunque no han concretado si hay una propuesta concreta o conversaciones en marcha con otras formaciones, el planteamiento anunciado en Valencia supone un giro en la posición de ERC y de Junqueras, que en un primer momento rechazó la idea de Rufián cuando este la puso sobre la mesa el verano pasado.

“Haremos todo lo que esté en nuestras manos para llevar esperanza”, dijo Junqueras, que se ha mostrado “encantado” de construir “alianzas y acuerdos” con Compromís, el BNG, Bildu o Adelante Andalucía, formaciones con las que comparte “anhelos, compromiso, coraje y, sobre todo, esperanza”. Por su parte, Rufián ha asegurado que en la calle se percibe el “miedo” de buena parte de la ciudadanía porque la “suma no da” y porque a “la izquierda del PSOE no hay nada, con todo el respeto a Sumar”. El resurgir del frente plurinacional llega en un momento de máxima debilidad de la plataforma liderada por Yolanda Díaz, que tiene abierto un debate interno sobre el futuro de la coalición y miembros como Esquerra Unida o Compromís ya han mostrado en público sus dudas sobre la conveniencia de repetir cuando se convoquen las elecciones españolas.

En este sentido, Rufián advirtió que lo que ha de venir si ganan PP y Vox “no es lo de siempre” e insistió en que la amenaza de la ultraderecha es real. “No es la alternancia política, sino ilegalizaciones, encarcelamientos y políticas ultrarreaccionarias”. La idea del siempre polémico portavoz de ERC en el Congreso es trabajar en una confluencia que no esté creada “desde los despachos de Madrid”, sino “desde las naciones”. Por eso busca el apoyo de los partidos nacionalistas periféricos como BNG y Bildu, con quienes los republicanos han concurrido a las elecciones europeas, para impulsar políticas que beneficien a todos los ciudadanos independientemente de dónde vivan. “Quiero lo mismo para alguien de l’Hospitalet que para alguien de Jaén”, remarcó. “Es hora de que las cúpulas de los partidos tomen la palabra”.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el portavoz del partido Congreso, Gabriel Rufián, en rueda de prensa / Europa Press

Una nueva financiación donde “todos ganan”

Junqueras está de gira en el País Valencià para defender el acuerdo de financiación cerrado con el PSOE, un nuevo modelo que permitirá actualizar el sistema actual, caducado desde 2014, y que se ha negociado desde la “generosidad” para que “todos ganen y nadie pierda”. De hecho, según los cálculos publicados por ambas formaciones y avalados por el Ministerio de Hacienda, el País Valencià será uno de los grandes beneficiados después de décadas de “maltrato” por el infrafinanciamiento del territorio. En concreto, el nuevo modelo aportaría 3.669 millones de euros anuales a las arcas de la Generalitat Valenciana. “Si no se aprovecha la oportunidad, los recursos no llegarán” advirtió.

El líder de ERC también justificó las negociaciones bilaterales con el PSOE y recordó que los diferentes gobiernos españoles han tenido poco interés en actualizar el modelo de financiación. “La tragedia es que ni el PP ni el PSOE lo han intentado, ni ninguna otra formación, gobierno o institución”, dijo Junqueras. “Durante 14 años han dejado que el modelo caducara” y ha aprovechado para alabar la actitud de su partido, que, según él, “asume tareas que nadie está dispuesto a asumir”.