Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, ha comenzado a mover ficha para liderar una alianza de izquierdas en España. Según ha avanzado laSexta Xplica, Rufián comenzará el 18 de febrero una gira con líderes de partidos españoles situados a la izquierda del PSOE. El primer encuentro será con Emilio Delgado, de Más Madrid. El acto tendrá lugar en la Sala Galileo de Madrid y estará moderado por la periodista y tertuliana Sarah Santaolalla.

El portavoz republicano en el Congreso de los Diputados lleva tiempo flirteando con la izquierda española. En una entrevista con laSexta Xplica en noviembre, Rufián ya dijo: «Creo, humildemente, que es lo que la gente pide». A juicio de Rufián, ahora, a la izquierda del PSOE no hay nada. «No hay un espacio definido, de tal manera que si haces la suma o la resta, no da».

No es un acto más. Es una conversación necesaria sobre las encrucijadas que tiene por delante la izquierda y los retos que enfrenta la democracia.

La celebración del acto del día 18 ha sido confirmada por Delgado en la red X. «No es un acto más», ha escrito el representante de Más Madrid. «Es una conversación necesaria sobre las encrucijadas que tiene por delante la izquierda y los retos a los que se enfrenta la democracia».

Sin reacciones de ERC

En el momento de publicar este artículo, ERC no se había pronunciado sobre este hecho y la gira que Rufián comenzará para encontrarse con líderes de la izquierda española, y parece poco probable que el partido que lideran Oriol Junqueras y Elisenda Alamany digan algo a lo largo del domingo. De todas maneras, a finales de enero, Junqueras y Rufián defendieron en el País Valencià que había una “oportunidad” para construir un frente plurinacional de cara a las próximas elecciones españolas para intentar impedir una mayoría de PP y Vox.

«Si no nos ponemos de acuerdo, nos matarán por separado»

Rufián piensa que tanto en Cataluña como en el Estado se pueden formar alianzas y encontrar espacios comunes. «¿Por qué en Cataluña no puede haber un entendimiento entre Esquerra Republicana, la CUP y los Comuns? ¿Por qué en España no se puede dar alguna clase de entendimiento entre Podemos, BNG, Bildu y Esquerra?», se preguntó el político en la entrevista con la Sexta. «Si no nos ponemos de acuerdo, nos matarán por separado», añadió.

Sobre el hecho de que pueda ser él quien lidere esta alianza de izquierdas, Rufián dijo que eso daba igual. «No es una frase hecha, ni quiero hacerme rogar o amar. Da igual. Lo importante es que se haga». No obstante, se mostró poco esperanzado en que esta confluencia termine produciéndose.