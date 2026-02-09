Gabriel Rufián (ERC) se queda solo al frente de la propuesta de un frente de izquierdas en el Estado español. La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha cerrado la puerta a la propuesta del portavoz de la formación republicana en el Congreso y ha asegurado que Esquerra Republicana de Catalunya se presentará con sus siglas. «El mejor antídoto es apostar por proyectos de izquierda arraigada en nuestro país y no decidida desde Madrid» ha destacado Alamany que ha reforzado a Rufián asegurando que si quiere ser el candidato en Madrid de la formación republicana «lo será» y ha rechazado una posible sustitución del portavoz de ERC en la cámara española en declaraciones recogidas por la ACN.

Las declaraciones de Alamany llegan después de que Arnaldo Otegi haya cerrado también las puertas a este pretendido frente común de izquierdas en el Estado español. El líder de Euskal Herria Bildu (EH Bildu) e histórico dirigente abertzale, Arnaldo Otegi, ha roto el sueño del frente de izquierdas de Rufián y en una entrevista en Euskadi Irratia ya ha asegurado que Euskadi y Euskal Herria deben tener una voz propia en el Congreso, aunque ha calificado la propuesta de “intelectualmente loable”. Desde Podemos y Sumar tampoco ven clara esta coalición y son prudentes al valorar la propuesta del portavoz de ERC.

Rufián se queda solo con el PSOE

Los recelos y negativas por parte de varios activos de la izquierda del Estado español han contrastado con la alegría del PSOE, quien ha dado «la bienvenida» a este tipo de movimientos por los partidos a su izquierda. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que “todos los movimientos políticos a nuestra izquierda que sumen, aglutinen y se sumen a este proyecto serán bienvenidos porque la ciudadanía lo necesita”.