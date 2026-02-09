Gabriel Rufián (ERC) es queda sol al capdavant de la proposta d’un front d’esquerres a l’Estat espanyol. La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, ha tancat la porta a la proposta del portaveu de la formació republicana al Congrés i ha assegurat que Esquerra Republicana de Catalunya es presentarà amb les seves sigles. “El millor antídot és apostar per projectes d’esquerra arrelada al nostre país i no decidida des de Madrid” ha destacat Alamany que ha reforçat Rufián assegurant que si vol ser el candidat a Madrid de la formació republicana “ho serà” i ha rebutjat una possible substitució del portaveu d’ERC a la cambra espanyola en declaracions recollides per l’ACN.
Les declaracions d’Alamany arriben després que Arnaldo Otegi hagi tancat també les portes a aquest pretès front comú d’esquerres a l’Estat espanyol. El líder d’Euskal Herria Bildu (EH Bildu) i històric dirigent abertzale, Arnaldo Otegi, ha estripat el somni del front d’esquerres de Rufián i en una entrevista a Euskadi Irratia ja assegurat que Euskadi i Euskal Herria ha de tenir una veu pròpia al Congrés, tot i que ha qualificat la proposta d’“intel·lectualment lloable”. Des de Podem i Sumar tampoc veuen clar aquesta coalició i són prudents quan valoren la proposta del portaveu d’ERC.
Rufián es queda sol amb el PSOE
Els recels i negatives per part de diversos actius de l’esquerra de l’Estat espanyol ha contrastat amb l’alegria del PSOE, qui ha donat “la benvinguda” a aquest tipus de moviments pels partits a la seva esquerra. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha assegurat que “tots els moviments polítics a la nostra esquerra que sumin, aglutinin i se sumin a aquest projecte seran benvinguts perquè la ciutadania ho necessita”.