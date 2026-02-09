El líder d’Euskal Herria Bildu (EH Bildu), Arnaldo Otegi, ha tancat la porta a una hipotètica candidatura d’esquerres unitària a l’Estat espanyol. La proposta, que defensa el portaveu d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, ha estat estripada per l’històric líder de l’esquerra abertzale qui ha assegurat en una entrevista a Euskadi Irratia i recollida per l’ACN que la proposta del d’ERC és “intel·lectualment lloable” però assenyala que Euskadi i Euskal Herria ha de tenir una veu pròpia al Congrés. “A vegades sembla que els objectius individuals es posen per sobre dels objectius col·lectius” ha assegurat el líder de l’esquerra abertzale qui ha afegit que no ha debatut aquesta qüestió ni amb Rufián ni amb ERC.
Rufián, per la seva banda ha insistit a través del seu compte d’X a defensar la possible candidatura. “Qui no vegi que cal fer alguna cosa o no veu bé o ja li va bé que no n’hi hagi. El que ve no s’atura amb sigles, s’atura amb pobles”, ha assegurat el portaveu d’ERC a la cambra espanyola.
Varias cosas:— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 9, 2026
1) Quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya.
2) Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos.
3) Los tuits, artículos o especulaciones contra mí no van hacer que PP y VOX dejen de sumar 200 diputados.
4) Creer…
Podem i Sumar, escèptics sobre la candidatura unitària
Podem i Sumar, dos partits que s’han endut una clatellada a les eleccions aragoneses han mostrat dubtes sobre la proposta de front d’esquerres espanyoles de Rufián. El portaveu de Podem, Pablo Fernández ha assenyalat en roda de premsa que no té cap informació sobre la xerrada que farà el d’ERC amb el dirigent de Més Madrid Emilio Delgado, i ha afegit que “no sap” si la proposta del portaveu d’ERC té el suport dels republicans i Més Madrid. Per la seva banda, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha evitat donar una resposta clara i s’ha limitat a assegurar que “l’esperança” ha de passar per “projectes que siguin creïbles”.