Gabriel Rufián, portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, ha començat a moure fitxa per liderar una aliança d’esquerres a l’Estat espanyol. Segons ha avançat laSexta Xplica, Rufián començarà el 18 de febrer una gira amb líders de partits espanyols situats a l’esquerra del PSOE. La primera de les trobades serà amb Emilio Delgado, de Más Madrid. L’acte tindrà lloc a la Sala Galileo de Madrid i estarà moderat per la periodista i tertuliana Sarah Santaolalla.
El portaveu republicà al Congrés dels Diputats ja fa temps que flirteja amb l’esquerra espanyola. En una entrevista amb laSexta Xplica al novembre, Rufián ja va dir: “Crec, humilment, que és que la gent demana”. A parer de Rufián, ara, a l’esquerra del PSOE no hi ha res. “No hi ha un espai definit, de tal manera que si fas la suma o la resta, no dona”.
No es un acto más. Es una conversación necesaria sobre las encrucijadas que tiene por delante la izquierda y los retos que enfrenta la democracia.— Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) February 8, 2026
La celebració de l’acte del dia 18 ha estat confirmat per Delgado a la xarxa X. “No és un acte més”, ha escrit el representant de Más Madrid. “És una conversa necessària sobre les cruïlles que té per davant l’esquerra i els reptes als quals s’enfronta la democràcia”.
Sense reaccions d’ERC
En el moment de publicar aquest article, ERC no s’havia pronunciat sobre aquest fet i la gira que Rufián començarà per trobar-se amb líders de l’esquerra espanyola, i sembla poc probable que el partit que lideren Oriol Junqueras i Elisenda Alamany diguin alguna cosa al llarg de diumenge. De totes maneres, a finals de gener, Junqueras i Rufián van defensar al País Valencià que hi havia una “oportunitat” per bastir un front plurinacional de cara a les pròximes eleccions espanyoles per intentar impedir una majoria de PP i Vox.
“Si no ens posem d’acord, ens mataran per separat”
Rufián pensa que tant a Catalunya com a l’Estat es poden formar a aliances i trobar espais comuns. “Per què a Catalunya no pot haver-hi una entesa entre Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns? Per què a Espanya no es pot donar alguna mena d’entesa entre Podemos, BNG, Bildu i Esquerra”, es va preguntar el polític en l’entrevista amb la Sexta. “Si no ens posem d’acord, ens mataran per separat”, va afegir.
Sobre el fet que pugui ser ell qui lideri aquesta aliança d’esquerres, Rufián va dir que això era igual. “No és una frase feta, ni em vull fer pregar o estimar. És igual. L’important és que es faci”. No obstant això, es va mostrar poc esperançat en què aquesta confluència s’acabi produint.