L’intent de Gabriel Rufián de voler impulsar un front espanyol d’esquerres no ha quallat i el portaveu d’ERC al Congrés ha rebut clatellades de totes bandes. Des del seu partit a EH Bildu i el BNG gallec. No obstant això, ara, a Rufián li ha sortit una aliada. L’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, li ha donat suport. En declaracions a Europa Press, Colau ha fet una crida aquest divendres a un “front democràtic ampli” i ha valorat de forma “molt positiva” la crida de Rufián a la unitat de l’esquerra, prevalent el seu perfil progressista sobre l’independentista.
Rufián va llençar la idea en un intent que una aliança d’esquerres més enllà del PSOE ajudés a frenar el creixement que estan experimentant el PP i, especialment, la ultradreta de Vox. “Per què a Catalunya no pot haver-hi una entesa entre Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns? Per què a Espanya no es pot donar alguna mena d’entesa entre Podemos, BNG, Bildu i Esquerra”, es va preguntar el polític en una entrevista a la Sexta. “Si no ens posem d’acord, ens mataran per separat”, va emfatitzar.
“Superar els egos”, diu Colau
“És moment de diàleg, de generositat, de no estar amb picabaralles del passat, de superar els egos i de posar-nos al servei de les majories socials per a unir-nos”, ha afirmat Colau. I sobre Sumar i la reconfiguració de l’esquerra, l’exbatllessa de la capital catalana ha subratllat que la supervivència de la democràcia “no pot dependre ni d’un partit ni d’una persona”.
Colau s’ha dirigit a les formacions d’esquerres, inclòs Podemos, així com a la societat civil, “perquè prioritzin els objectius per sobre de les sigles”. “Això és una crida a tothom. A totes les formacions progressistes, a tots els actors socials. Insisteixo: aquí no sobra ningú”, ha remarcat.
Moment excepcional
L’exalcaldessa de Barcelona pensa que es viu un moment “excepcional”, i ha situat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i al líder de Vox, Santiago Abascal, en la mateixa òrbita política que figures internacionals “d’extrema dreta” com l’estatunidenc Donald Trump o l’argentí Javier Milei. A parer de Colau, una victòria hipotètica de la ultradreta pot donar lloc a un panorama “impensable”, amb detencions de migrants al carrer o plantejar de nou que els treballadors hagin de fer 12 hores, “com passa a l’Argentina”.
Des d’ERC, la secretària general del partit, Elisenda Alamany, va tancar la porta a l’aventura de Rufián. “El millor antídot és apostar per projectes d’esquerra arrelada al nostre país i no decidida des de Madrid“.