“Des de Catalunya s’està venent la moto que això és un projecte espanyol de l’espanyol d’en Rufián. Ho seguiran dient, però és mentida”. El diputat d’Esquerra Republicana a Madrid Gabriel Rufián ha defensat als passadissos del Congrés la seva proposta d’unir les forces progressistes a l’esquerra del PSOE en un front ampli de cara a les pròximes eleccions espanyoles. El diputat republicà s’ha vist novament al centre de l’onada després de filtrar-se una ronda de trobades amb diferents dirigents polítics per reflexionar i explorar la proposta.
Després d’un primer revés públic d’EH Bildu i el BNG gallec. “El nostre projecte, EH Bildu, és i serà un projecte per i pel nostre país: Euskal Herria i la seva gent”, ha escrit a les xarxes el portaveu basc Oskar Matute. La líder del BNG, Ana Pontón, ha assegurat respectar tota mena d’interessos, però ha remarcat també que la formació gallega es mou “en una altra clau” i que anirà a les eleccions amb les seves sigles. I aquest dimarts, els Comuns, Movimento Sumar, IU i Más Madrid han anunciat la reedició de la coalició Sumar.
“Seria un cafre per la meva part si fa mesos dic que hem d’unir-nos i ara rajar dels que s’uneixen”, ha remarcat Rufián, matisant en tot cas que l’anunci no suposa cap impediment per agrupar “les forces sobiranistes, independentistes, nacionalistes, autodeterministes” amb representació a Madrid. Rufián ha defensat la proposta com una manera que els partits de Madrid “deixin de liderar” la política. “Hem de liderar un altre tipus de coses”, ha rematat.
“Mai he dit que s’hagi de renunciar a les sigles”
Rufián ha negat que el seu front ampli impliqui renúncies de sigles. “Mai he dit el com sinó el que. Mai he dit que ningú hagi de renunciar a les seves sigles, de fet, crec que ERC té unes sigles centenàries i seria una bogeria renunciar-hi”, ha comentat després de les darreres declaracions dels líders nacionals de l’Estat. Inclosa la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany. “ERC es presentarà amb les seves sigles”, sentenciava en roda de premsa, assegurant que no es presentaran en altres zones que no sigui Catalunya “per a sorpresa de ningú”. “Compartim les reflexions de Gabriel Rufián, sabem que altres partits del conjunt de l’estat comparteixen la preocupació per l’ofensiva reaccionària, però cadascú té el seu partit polític i el nostre és Catalunya”, ha dit Alamany en les darreres hores.
“Hi ha mil maneres de fer-ho”, ha defensat Rufián, que ha negat cap intent personal de liderar cap moviment polític a l’Estat espanyol i ha remarcat que el dret a l’autodeterminació és “sagrat” en el si de la proposta. “No vull que ningú renunciï a allò que és”, ha reiterat.