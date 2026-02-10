“Desde Cataluña se está vendiendo la moto de que esto es un proyecto español del español de Rufián. Lo seguirán diciendo, pero es mentira”. El diputado de Esquerra Republicana en Madrid, Gabriel Rufián, ha defendido en los pasillos del Congreso su propuesta de unir las fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE en un frente amplio para las próximas elecciones españolas. El diputado republicano se ha visto nuevamente en el centro de la ola después de filtrarse una ronda de encuentros con diferentes dirigentes políticos para reflexionar y explorar la propuesta.

Después de un primer revés público de EH Bildu y el BNG gallego. “Nuestro proyecto, EH Bildu, es y será un proyecto por y para nuestro país: Euskal Herria y su gente”, ha escrito en las redes el portavoz vasco Oskar Matute. La líder del BNG, Ana Pontón, ha asegurado respetar toda clase de intereses, pero ha remarcado también que la formación gallega se mueve “en otra clave” y que irá a las elecciones con sus siglas. Y este martes, los Comuns, Movimiento Sumar, IU y Más Madrid han anunciado la reedición de la coalición Sumar.

“Sería un cafre por mi parte si hace meses digo que tenemos que unirnos y ahora rajar de los que se unen”, ha remarcado Rufián, matizando en todo caso que el anuncio no supone ningún impedimento para agrupar “las fuerzas soberanistas, independentistas, nacionalistas, autodeterministas” con representación en Madrid. Rufián ha defendido la propuesta como una manera de que los partidos de Madrid “dejen de liderar” la política. “Tenemos que liderar otro tipo de cosas”, ha rematado.

Joan Tardà, uno de los defensores del modelo Gabriel Rufián, en un acto electoral en el año 2022 con el diputado republicano / Lorena Sopêna / Europa Press

«Nunca he dicho que se deba renunciar a las siglas»

Rufián ha negado que su frente amplio implique renuncias de siglas. “Nunca he dicho el cómo sino el qué. Nunca he dicho que nadie deba renunciar a sus siglas, de hecho, creo que ERC tiene unas siglas centenarias y sería una locura renunciar a ellas”, ha comentado tras las últimas declaraciones de los líderes nacionales del Estado. Incluida la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. “ERC se presentará con sus siglas”, sentenciaba en rueda de prensa, asegurando que no se presentarán en otras zonas que no sea Cataluña “para sorpresa de nadie”. “Compartimos las reflexiones de Gabriel Rufián, sabemos que otros partidos del conjunto del estado comparten la preocupación por la ofensiva reaccionaria, pero cada uno tiene su partido político y el nuestro es Cataluña”, ha dicho Alamany en las últimas horas.

“Hay mil maneras de hacerlo”, ha defendido Rufián, que ha negado cualquier intento personal de liderar ningún movimiento político en el Estado español y ha remarcado que el derecho a la autodeterminación es “sagrado” dentro de la propuesta. “No quiero que nadie renuncie a lo que es”, ha reiterado.