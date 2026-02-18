Gabriel Rufián manté ferma la bandera d’una candidatura unitària d’esquerres i ha assegurat que ara “l’important no és parlar de què o de qui” ha de liderar o formar part d’aquest front unitari, sinó que l’important és “com” poder crear aquesta candidatura. En declaracions als passadissos del Congrés recollides per l’ACN ha celebrat que Izquierda Unida (IU) se sumi a la xerrada que farà juntament amb el diputat de Més Madrid Emilio Delgado.
L’acte, que se celebrarà aquesta tarda a la Sala Galileo Galilei de Madrid sota el lema “Disputar el present per guanyar el futur” no està previst que hi hagi cap presentació formal de cap candidatura ni iniciativa de front unitari d’esquerres i estarà moderat per la periodista Sarah Santaolalla. La trobada entre el diputat madrileny i el portaveu dels republicans a Madrid és una conversa pública i Rufián busca que es faci una reflexió sobre la necessitat d’unitat dels partits a l’esquerra del PSOE.
Una proposta que, de moment, s’ha topat amb la negativa dels partits interpel·lats com són EH Bildu i el BNG, qui s’han desmarcat de la proposta de Rufián i que voldran anar a les eleccions amb les seves sigles. Una postura que també ha mostrat ERC, ja que la secretària general dels republicans, Elisenda Alemany, va assegurar que la formació sobiranista es presentarà a les eleccions generals amb les seves sigles. Els únics partits que han vist amb bons ulls el moviment de Rufián són Sumar, IU, Més Madrid i els Comuns, tot i que aquests han optat per reactivar la seva unió i tornar a unir-se sota la direcció de Yolanda Díaz.
Rufián allarga la mà a Junqueras
Junqueras, qui també ha criticat la proposta de Rufián, ha estat convidat a la xerrada per Rufián, que ha allargat la mà al líder dels republicans i “si pot que vingui”, ha destacat. Preguntat per les absències de membres del seu partit, Rufián ha assenyalat que ell “mai malparla de ningú” i insisteix en la proposta de front unitari, ja que, segons ell, és compatible amb els moviments de l’òrbita de Sumar i l’alternativa al govern d’esquerres seria pitjor. “Crec que seria negligent no fer res”, ha assegurat un Rufián que ha restat importància a la manca de suports per part del seu partit. “Potser tinc un 0% de suport polític, però crec que tinc suport popular”, ha assegurat.