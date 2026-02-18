Gabriel Rufián mantiene firme la bandera de una candidatura unitaria de izquierdas y ha asegurado que ahora “lo importante no es hablar de qué o de quién” debe liderar o formar parte de este frente unitario, sino que lo importante es «cómo» poder crear esta candidatura. En declaraciones en los pasillos del Congreso recogidas por la ACN ha celebrado que Izquierda Unida (IU) se sume a la charla que realizará junto con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado.

El acto, que se celebrará esta tarde en la Sala Galileo Galilei de Madrid bajo el lema “Disputar el presente para ganar el futuro” no está previsto que haya ninguna presentación formal de ninguna candidatura ni iniciativa de frente unitario de izquierdas y estará moderado por la periodista Sarah Santaolalla. El encuentro entre el diputado madrileño y el portavoz de los republicanos en Madrid es una conversación pública y Rufián busca que se haga una reflexión sobre la necesidad de unidad de los partidos a la izquierda del PSOE.

Una propuesta que, de momento, se ha topado con la negativa de los partidos interpelados como son EH Bildu y el BNG, quienes se han desmarcado de la propuesta de Rufián y que querrán ir a las elecciones con sus siglas. Una postura que también ha mostrado ERC, ya que la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alemany, aseguró que la formación soberanista se presentará a las elecciones generales con sus siglas. Los únicos partidos que han visto con buenos ojos el movimiento de Rufián son Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes, aunque estos han optado por reactivar su unión y volver a unirse bajo la dirección de Yolanda Díaz.

Gabriel Rufián, esta semana en el Congreso de los Diputados/ Alberto Ortega / Europa Press

Rufián tiende la mano a Junqueras

Junqueras, quien también ha criticado la propuesta de Rufián, ha sido invitado a la charla por Rufián, que ha tendido la mano al líder de los republicanos y «si puede que venga», ha destacado. Preguntado por las ausencias de miembros de su partido, Rufián ha señalado que él “nunca habla mal de nadie” e insiste en la propuesta de frente unitario, ya que, según él, es compatible con los movimientos de la órbita de Sumar y la alternativa al gobierno de izquierdas sería peor. “Creo que sería negligente no hacer nada”, ha asegurado un Rufián que ha restado importancia a la falta de apoyos por parte de su partido. “Quizás tengo un 0% de apoyo político, pero creo que tengo apoyo popular”, ha asegurado.