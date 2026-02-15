El Partido Popular observa con desapego los movimientos del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para intentar aglutinar a la izquierda española a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones. Fuentes de Génova consultadas por Europa Press creen que la candidatura unitaria que plantea Rufián, de momento sin éxito, no tendría mucho impacto en sus resultados en los comicios. De hecho, incluso podrían ser beneficiosos, ya que les permitiría «activar el electorado de centroderecha». Sus principales críticas se dirigen sobre todo contra el portavoz de los republicanos en la cámara baja, ya que, según las mismas fuentes de los populares, ha hecho «una OPA a Yolanda Díaz» y ahora aspira a «convertirse en vicepresidente del Gobierno de España».

Por un lado, Rufián abrirá una gira de encuentros para reflexionar sobre el futuro de la izquierda que comienza este miércoles con el portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado. Por otro, Izquierda Unida, Sumar, Comuns y Más Madrid lanzarán públicamente la reedición de su alianza para las generales. Unos movimientos que, hasta ahora, no han dado los frutos que desea el dirigente republicano, sino que han tenido mala acogida entre las mismas filas de los republicanos, que se han desmarcado de los planteamientos de Rufián. Estos movimientos, sin embargo, no preocupan al Partido Popular. Las mismas fuentes de Génova creen que, si las elecciones se celebraran mañana mismo, Feijóo «ganaría» y la izquierda española se hundiría. Es decir, los populares creen que se repetirían -más o menos- los resultados de Extremadura y Aragón.

Feijóo y Guardiola en la sede nacional del PP en Madrid / PP

Las aspiraciones de Rufián, según el PP

Las mismas fuentes del Partido Popular mantienen que Rufián está perfilando su candidatura para convertirse en vicepresidente del gobierno español, en caso de que Pedro Sánchez continuara al frente de la Moncloa. De hecho, en la cúpula del PP esperan que estos movimientos de izquierda «fructifiquen» y haya oportunidad de ir a las urnas con la posibilidad de que Rufián pueda ser «vicepresidente del Gobierno de España» y «segunda marca del sanchismo«: «Puede activar a nuestro electorado», sentencian las fuentes consultadas, que afirman que Rufián «justificaba la quema de contenedores y ahora aspira a ser vicepresidente del Gobierno de España». Además, los populares consideran que la candidatura que busca el dirigente de los republicanos certifica también el final de Yolanda Díaz.