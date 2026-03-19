El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, vuelve a erigirse en el baluarte de la reforma de la izquierda española y el próximo 9 de abril participará junto con la eurodiputada de Podemos Irene Montero en un acto que se titulará ‘¿Qué se ha de hacer?‘ y que moderará el exdiputado y exportavoz de Podemos y de los Comunes Xavier Domènech según ha adelantado RTVE y ha confirmado Rufián con un post en la red social X, conocida popularmente como Twitter.

Un encuentro que llega después de que Rufián en los últimos meses pusiera en marcha un protoproyecto de candidatura de frente de izquierdas español, un protoproyecto que culminó con un encuentro el pasado 18 de febrero con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado para concretar la propuesta de frente común de los partidos a la izquierda del PSOE para optimizar el voto de izquierdas y frenar el avance de la extrema derecha.

Un acto que se celebrará en medio de una reestructuración de Sumar

Rufián, Montero y Domènech se encontrarán en Barcelona en medio de una crisis dentro de Sumar, el actual partido con más representación a la izquierda del PSOE. Sumar está inmerso en un proceso de refundación después de que su líder, Yolanda Díaz, haya anunciado que se presentará a las próximas elecciones generales tras los malos resultados que prevén las encuestas y las derrotas de las izquierdas en Aragón, Extremadura y Castilla y León.

Una reestructuración que no es única de Sumar, ya que el Movimiento Sumar, los Comunes, EU y Más Madrid anunciaron el pasado mes de febrero la intención de volver a crear la coalición de izquierdas para poder erigirse en el referente de la izquierda española más allá del PSOE. Los líderes de los diversos partidos políticos aseguraron que ante el auge de la extrema derecha y los últimos malos resultados autonómicos “no sobra nadie”.