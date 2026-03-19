El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, torna a erigir-se en el baluard de la reforma de l’esquerra espanyola i el pròxim 9 d’abril participarà conjuntament amb l’eurodiputada de Podem Irene Montero en un acte que es titularà ‘Què s’ha de fer?‘ i que moderarà l’exdiputat i exportaveu de Podem i dels Comuns Xavier Domènech segons ha avançat RTVE i ha confirmat Rufián amb un post a la xarxa social X, coneguda popularment com a Twitter.
Una trobada que arriba després que Rufián en els darrers mesos engegués un protoprojecte de candidatura de front d’esquerres espanyol, un protoprojecte que va culminar amb una trobada el passat 18 de febrer amb el dirigent de Más Madrid Emilio Delgado per concretar la proposta de front comú dels partits a l’esquerra del PSOE per optimitzar el vot d’esquerres i frenar l’avenç de l’extrema dreta.
9/04— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) March 19, 2026
Barcelona pic.twitter.com/ISoaWSSSCQ
Un acte que se celebrarà enmig d’una reestructuració de Sumar
Rufián, Montero i Domènech es trobaran a Barcelona enmig d’una crisi dins de Sumar, l’actual partit amb més representació a l’esquerra del PSOE. Sumar està immers en un procés de refundació després que la seva líder, Yolanda Díaz, hagi anunciat que es presentarà a les pròximes eleccions generals després dels mals resultats que preveuen les enquestes i de les desfetes de les esquerres a l’Aragó, Extremadura i Castella i Lleó.
Una reestructuració que no és única de Sumar, ja que el Moviment Sumar, els Comuns, EU i Més Madrid van anunciar el passat mes de febrer la intenció de tornar a crear la coalició d’esquerres per poder erigir-se en el referent de l’esquerra espanyola més enllà del PSOE. Els líders dels diversos partits polítics van assegurar que davant l’auge de l’extrema dreta i els darrers mals resultats autonomics “no sobra ningú”.