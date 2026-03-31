El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha desautoritzat dues vegades, en poc més de dotze hores, el portaveu de la formació a Madrid, Gabriel Rufián, que intenta impulsar una candidatura de front d’esquerres espanyol i que el pròxim 9 d’abril celebrarà un acte a la UPF de Barcelona, conjuntament amb l’eurodiputada de Podem Irene Montero i moderat per l’exdiputat i exportaveu de Podem i dels Comuns Xavier Domènech. Junqueras ha rebutjat en diverses ocasions el plantejament de Rufián, però ara, a tocar de Divendres Sant, s’ha quedat a les portes de fer com Sant Pere i renegar tres vegades del seu representant a Madrid. El líder d’ERC ha assegurat que no permetrà que ningú els “imposi” com s’ha de presentar el seu partit a les eleccions: “Amb tot el respecte cap a tothom. Només faltaria”, ha dit en una entrevista aquest dimarts al matí, hores després que ahir al vespre, en la presentació del llibre de El franquisme en temps de Trump, del diputat d’ERC a Madrid Francesc–Marc Álvaro, manifestés que ell no va anar a la presó perquè Ada Colau sigui diputada en una llista d’ERC.
Junqueras ha advertit aquest dimarts que ERC ja representa a Catalunya el que defensa el front d’esquerres que volen organitzar Rufián, Podem i dirigents de Sumar. En declaracions al programa d’Ana Rosa Quintana de Telecinco, ha manifestat que “segurament” ni tan sols acudirà a l’acte de Rufián perquè té “molts compromisos a l’agenda. “Compromisos importants amb la realitat social de Catalunya i amb la nostra realitat municipal”, ha afegit. Això no treu, però, que senti “simpatia per tots els participants, incloent-hi Xavi Domènech”, amb qui va ser company a la universitat. El líder d’Esquerra Republicana ha mostrat respecte sobre la forma com l’esquerra es vol presentar a les eleccions espanyoles, però s’ha desmarcat totalment del projecte i ha advertit que no deixarà que ningú li imposi com s’hi ha de presentar el seu partit: “A Catalunya es presenta Esquerra Republicana”.
Junqueras s’ha mostrat “encantant” que el partit que presideix continuï sent Esquerra Republicana, “com sempre ho ha estat durant 95 anys d’història”. Tot i això, ha declinat parlar directament del plantejament de Rufián i si el veu amb bons ulls o no, i s’ha limitat a dir: “Veig amb molt bons ulls tot allò que representi que Esquerra Republicana sigui Esquerra Republicana”. Dit això, ha precisat que “si els partits polítics espanyols d’esquerra, dreta, centre o qualsevol decideixen presentar-se per separat, junts, barrejats, dividits, units o com vulguin, que facin el que els sembli oportú”, ja que “ERC no dirà a ningú el que ha de fer a casa seva”.
“Vaig anar a la presó per Catalunya, no perquè Ada Colau sigui diputada d’ERC”
Aquestes declaracions arriben després que ahir al vespre, en la presentació del llibre de Francesc-Marc Álvaro, Junqueras ja deixés les coses clares. “Vaig anar a la presó per Catalunya, no perquè Ada Colau sigui diputada d’ERC”, va dir. Així mateix, el líder de la formació de Francesc Macià i Lluís Companys va tancar la porta a noves coalicions, però va defensar la necessitat d’una “voluntat explícita d’entesa” entre formacions de tradició democràtiques.
Sobre aquestes paraules, Junqueras ha insistit avui que és “una evidència” que ell no va anar a la presó perquè l’exalcaldessa de Barcelona sigui diputada en una llista de la seva formació, donant per fet que Colau participaria en aquesta coalició. “Crec que ningú no ho pot posar en dubte”, ha remarcat, deixant clar que ell defensa Catalunya i que no vol donar la seva opinió sobre altres projectes, encara que l’impulsi el líder de la seva formació a Madrid. “Més clar, l’aigua”, ha conclòs el president d’ERC.