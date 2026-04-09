El portaveu d’Esquerra Republicana a Madrid, Gabriel Rufián, ha tornat aquest dijous a la tarda a la Universitat Pompeu Fabra, que va ser la seva universitat, per a una segona entrega de l’acte que va fer fa unes setmanes a Madrid per posar sobre la taula la seva recepta per a la dinamització de la part esquerra del tauler polític estatal. Una proposta de la qual el seu partit, començant pel president Oriol Junqueras, s’ha desmarcat completament. Tot i això, Rufián ha insistit a buscar una solució per a les esquerres a l’esquerra del PSOE i ha desafiat la seva formació a inspirar-la i a liderar-la, encara que això li costi el càrrec. L’acte, organitzat per Podem, ha començat amb més de 20 minuts de retard i Rufián ha entrat acompanyat per Irene Montero i Xavier Domènech entre aplaudiments i al ritme de Tot està per fer, una cançó de la Fumiga i Ginestà. Domènech ha començat demanant excuses pel poc espai que hi havia a la sala, recordant que les entrades es van exhaurir en 4 minuts. “És gratis”, ha bromejat Rufián abans d’entrar en matèria.
En un auditori ple amb unes 300 persones, majoritàriament estudiants, tots tres han intercanviat elogis. Rufián –”el puny de ferro contra la dreta espanyola i la dreta catalana”, segons l’ha definit Domènech– ha insistit que la seva idea no és contrària als plantejaments del seu partit, del qual ha dit se sent “orgullós” de formar part. “Som un partit independentista, republicà i netament antifeixista”, ha exposat, i per això creu que ha de participar en el projecte de trobar un desllorigador a la situació de les esquerres en l’àmbit espanyol. “Forma part de la nostra memòria. El que ve no és el de sempre. El que ve és un enorme patiment social. Abascal de vicepresident”, ha sentenciat. I ha deixat clar que considera que defensar aquesta tesi no el fa “ni menys català ni menys independentista”. “Per què ERC no pot inspirar l’esquerra espanyola? Si no, ens mataran per separat”, ha advertit.
Rufián, que ha alternat el català i el castellà, s’ha desfet en elogis cap a Montero, de qui ha dit que “llegeix les instruccions d’una rentadora i t’emociona”, però també ha subratllat que és “lleial” i és capaç d'”aglutinar moltes coses” al seu voltant. De fet, Rufián ha deixat clar que les esquerres sobiranistes no són el problema perquè està convençut que a ERC, Bildu i el BGN els “anirà bé” en les eleccions. “El problema són les esquerres a l’esquerra del PSOE”, ha constatat, i ell es nega a deixar-les abandonades. I això, segons ell, no ha de posar en dubte el seu compromís amb ERC. “A Catalunya, pel que sigui, es posa en dubte”, ha lamentat, i ha afirmat que ell és d’ERC i se sent “molt orgullós” de ser-ho i ha afegit: “Em sento molt orgullós d’haver representat i de representar ERC, i tant de bo pugui continuar representant-la”, però, tot i això, ha demanat al partit que “lideri això”. “I si m’hi va el càrrec, marxo a casa”, ha afegit. “Jo vull que Junqueras sigui president del meu país i jo lluitaré per la independència del meu país, però això no és incompatible”, ha dit.
Rufián nega que aquesta propposa faci “mal” a ERC i dard a Junts
El líder d’ERC a Madrid ha fet moltes referències al seu partit durant el debat i també ha negat que la proposta “faci “mal” al partit d’Oriol Junqueras. “Per què ha de fer mal això?”, ha preguntat, i ho ha atribuït al “partidisme fràgil”. “Interpel·lar o arrossegar a qualsevol partit espanyol a un projecte espanyol des d’una perspectiva independentista des de la nostra responsabilitat història no fa mal”, ha assegurat, i ha admès que és “incòmode”, però creu que és bo perquè en les pròximes eleccions espanyoles l’eix tornarà a ser com l’any 2023: feixisme o antifeixisme. I davant, això, segons ell, ERC ha de treure l'”orgull”, ha reclamat, i ha insistit en la necessitat d'”inventar-se una cosa electoral” per intentar frenar el feixisme. “No té sentit que hi hagi dues dretes, com a màxim tres, i que hi hagi 14 esquerres”, ha dit.
D’altra banda, ha carregat durament contra Junts per Catalunya: “Fa dos anys que Junts vota amb PP i amb Vox qualsevol cosa que tingui a veure amb les condicions de vida de la classe treballadora catalana, i casualment sempre a favor del lobby immobiliari i empresarials”. “Els patriotes, eh. No hi ha res més antipatriota que això”, ha reblat. I, finalment, també ha alertat que “hi ha un feixisme català amb estelada”, en referència a Aliança Catalana. “Sílvia Orriols té una expectativa de vot bestial que diu que està bé rebentar nens amb bombes a Gaza”, ha denunciat.
Montero creu que val la pena intentar-ho i compta ambv Rufián
Al seu torn, l’eurodiputada i secretària política de Podem, Irene Montero, ha defensat intentar construir una esquerra forta a l’esquerra del PSOE i compta amb el líder d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián per fer-ho. “Quan jo dic que vull fer equip amb en Gabriel Rufián és perquè soc conscient que cal fer alguna cosa”, ha dit, i ha defensat que no parteixen de zero perquè les esquerres ja han col·laborat de moltes maneres diferents: “Algunes han passat per presentar-nos juntes a les eleccions i d’altres no”, i creu que perquè l’esquerra guanyi una vegada n’ha de perdre 500. Montero i Rufián han coincidit que per frenar la dreta i l’extrema dreta només tenen “una sola bala”. “No hi ha una ciència electoral que freni la dreta. Crec que la condició fonamental per frenar la dreta és no renunciar al nostre dret a somiar amb una altra societat possible i amb un altre món possible”, ha argumentat.
Una petita representació d’ERC i cartells de la JNC
L’acte ha comptat amb una petita representació d’ERC encapçalada pel secretari general adjunt, Oriol López, que ha estat acompanyat per les vicesecretaries Laura Pelay i Laura Castel i la diputada Ana Balsera. També hi han assistit Joan Tardà i membres d’Àgora Republicana, l’únic corrent intern del partit i el sector que sí que li fa costat en el seu projecte. També hi ha hagut representació dels Comuns, amb Joan Mena i Gerardo Pisarello, i la líder de Podem, Ione Belarra. L’acte també ha comptat amb l’assistència de l’empresari Jaume Roures i les periodistes Cristina Fallarás i Sarah Santaolalla, que va moderar el debat a Madrid. D’altra banda, la JNC ha aprofitat la visita de Rufián a la Pompeu Fabra per passar comptes amb el dirigent republicà penjant cartells amb la seva cara, un pin del PSOE i la frase “155 monedes de plata”, “Rufián, qui no defensa el català no defensa Catalunya” o “A la Pompeu, primer Catalunya”.