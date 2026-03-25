El portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha acusat Junts per Catalunya de “mentir” amb el decret d’habitatge, acordat entre PSOE i Sumar, socis de coalició al govern espanyol. Ho ha dit, durant la seva intervenció al debat del ple del Congrés sobre les mesures anticrisi i després d’haver donat per fet, en declaracions als periodistes, que la formació de Carles Puigdemont no el recolzarà perquè, segons ha dit, Junts treballa “per a fons voltor”. “Estic convençut que el de habitatge no, perquè treballen per a especuladors, per a fons voltor”, ha manifestat a l’entrada a la cambra baixa. Ja des del faristol, ha acusat els juntaires de “mentir” amb el contingut d’aquest decret llei.
“En cap moment parla d’expropiació, en cap moment parla de topalls i en cap moment parla de treure delictes als okupes. Ni una vegada. Menteixen, com gairebé sempre”, ha defensat. “Vostès per a qui treballen? Algun dels diputats de Junts té una empresa immobiliària?”, ha demanat a la bancada del grup que lidera Míriam Nogueras. En aquest sentit, el dirigent d’ERC s’ha compromès a fer tot el que estigui al seu abast perquè la societat castigui Junts per Catalunya si finalment fan caure el decret: “Els desitjo anys d’ostracisme polític i, mentre jo segueixi per aquí, m’esforçaré molt perquè així sigui”, ha etzibat.
Rufián també ha felicitat els ministres de Sumar per plantar-se davant el president Pedro Sánchez i forçar l’aprovació d’aquest decret d’habitatge: “Jo aplaudeixo Sumar perquè si no, segurament els socialistes s’haurien agenollat davant de la dreta catalana una vegada més“, ha argumentat. Finalment, ha acabat el seu discurs animant els llogaters a demanar per burofax la pròrroga automàtica dels seus contractes de lloguer si el seu contracte acaba entre el 22 de març de l’any 2026 i el 31 de desembre del 2027 perquè, encara que el decret acabi sent derogat, “hi ha possibilitat de batallar-lo judicialment”.
Junts: “La llei està mal feta”
Junts no ha replicat les paraules de Rufián durant la sessió, però ahir Míriam Nogueras ja va deixar molt clara la posició del seu grup i el seu rebuig a les polítiques d’habitatge que duu a terme l’executiu espanyol: “La realitat i les dades xoquen a la cara d’aquests que defensen política que s’estan carregant el mercat del lloguer”. “La llei està mal feta”, va sentenciar i es va mostrar partidària d’aplicar mesures com les que ha dut a terme el Canadà, que ha construït 1,3 milions d’habitatges nous fent que els preus retrocedissin un 21%. A més, va argumentar que molts grans tenidors s’acolliran al Reial decret per prorrogar els contractes perquè d’aquesta manera no han d’aplicar el límit al lloguer de manera que els que en surten perjudicats són els llogaters. Així mateix, va exposar un altre problema de la llei: quan un petit propietari “vol recuperar la seva propietat” perquè la necessiti per a ell mateix o per a un familiar, “no ho podrà fer per aquesta llei”. “Ens venen una cosa, però el resultat és diferent”, ha exclamat.
El líder d’ERC a Madrid també minimitza el compromís del PSOE amb Junts
D’altra banda, sobre el decret de les rebaixes fiscals que es votarà aquest dijous, i que sembla que serà convalidat amb el suport de Junts, Gabriel Rufián ha minimitzat el compromís dels socialistes espanyols d’acceptar la condició de la portaveu de Junts perquè els de Puigdemont hi votin a favor. Per al líder d’ERC a Madrid, aprovar una proposició no de llei instant a eximir d’IVA els autònoms que facturin menys de 85.000 euros no paguin IVA “no és gairebé res”. “I sorprèn, perquè al final, en què quedem? O no volen fer absolutament res amb el govern espanyol, o negocien amb ell. No se sap”, ha exposat.