El portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha fet una crida per “pressionar” entre “tots” Junts per Catalunya, tant al carrer com a les xarxes socials, perquè reconsideri el seu posicionament i doni suport al decret d’habitatge quan aterri a la cambra baixa per convalidar-lo. Per al líder republicà a Madrid tombar-lo seria una “salvatjada”, ha dit després de ser preguntat sobre si confia que la formació de Carles Puigdemont pugui canviar d’opinió i donar suport al decret aprovat pel Consell de Ministres fa una setmana.
“Tenim 20 dies per, entre tots, pressionar Junts, que és l’únic llenguatge que entén, perquè el que faran és una salvatjada, i ho faran simplement per interessos que ningú entén… O sí”, ha manifestat. “Per què la dreta catalana vota en contra d’una cosa tan normal com protegir la gent que se li acaba el contracte de lloguer? Ells no tenen votants a qui se’ls acaba el contracte de lloguer?”, ha preguntat, i ha defensat que deixar “a la intempèrie tres milions de persones hauria de tenir “un cost social” per preguntar-se, tot seguit, “per a qui treballen” a Junts i “a quins interessos” responen.
El portaveu d’ERC ha criticat que Junts vol votar contra un text “tan normal com protegir la gent a qui se li acaba el contracte de lloguer”. “És que és gairebé de primer d’humanitat”, ha demanat. Rufián ho ha dit als passadissos del Congrés després que la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Miriam Nogueras, ha reiterat en una entrevista a TVE el rebuig al decret de pròrroga de lloguers del govern espanyol, i ha assegurat que l’Estat és “qui s’està enriquint més” amb la crisi d’habitatge.
Junts reclama a Sánchez un canvi de polítiques d’habitatge
Nogueras ha deixat clar que no recolzaran el paquet de mesures en què s’inclou la pròrroga de lloguers dels llogaters els contractes dels quals finalitzin abans del 31 de desembre de 2027 i ha criticat que les polítiques de l’executiu de Pedro Sánchez “ha fracassat” en matèria d’habitatge perquè, segons ha denunciat, “s’ha carregat el mercat del lloguer”. La líder de Junts a Madrid justifica la posició del seu partit perquè considera que les mesures “no funcionen”, ja que els petits propietaris estan optant per vendre els seus immobles. “Qui s’està enriquint més de tota aquesta crisi és el mateix Estat” amb els impostos que recapta les vendes, ha reclamat.
Amb tot, Nogueras ha reclamat al govern espanyol un gir de 180 graus en matèria d’habitatge i deixar de “destrossar el mercat de lloguer”. En aquest sentit, ja reclamat “acabar amb la burocràcia, invertir en habitatge públic, construir habitatge públic i privat” i, d’altra banda, ha posat sobre la taula que l’Estat es “podrien fer càrrec dels impagaments” dels llogaters vulnerables: “S’acaba el problema per als llogaters i també per als petits propietaris, que n’hi ha molts que també pateixen”.