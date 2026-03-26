El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha hecho un llamado para «presionar» entre «todos» a Junts per Catalunya, tanto en la calle como en las redes sociales, para que reconsidere su posición y apoye el decreto de vivienda cuando llegue a la cámara baja para su convalidación. Para el líder republicano en Madrid, rechazarlo sería una «barbaridad», ha dicho tras ser preguntado sobre si confía en que la formación de Carles Puigdemont pueda cambiar de opinión y apoyar el decreto aprobado por el Consejo de Ministros hace una semana.

«Tenemos 20 días para, entre todos, presionar a Junts, que es el único lenguaje que entiende, porque lo que van a hacer es una barbaridad, y lo harán simplemente por intereses que nadie entiende… O sí», ha manifestado. «¿Por qué la derecha catalana vota en contra de algo tan normal como proteger a la gente a quien se le acaba el contrato de alquiler? ¿Ellos no tienen votantes a quienes se les acaba el contrato de alquiler?», ha preguntado, y ha defendido que dejar «a la intemperie a tres millones de personas debería tener «un costo social» para preguntarse, a continuación, «para quién trabajan» en Junts y «a qué intereses» responden.

El portavoz de ERC ha criticado que Junts quiera votar contra un texto “tan normal como proteger a la gente a quien se le acaba el contrato de alquiler». «Es que es casi de primero de humanidad», ha demandado. Rufián lo ha dicho en los pasillos del Congreso después de que la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Miriam Nogueras, haya reiterado en una entrevista en TVE el rechazo al decreto de prórroga de alquileres del gobierno español, y ha asegurado que el Estado es «quien se está enriqueciendo más» con la crisis de vivienda.

Míriam Nogueras y Gabriel Rufián llegan al Congreso / Europa Press

Junts reclama a Sánchez un cambio de políticas de vivienda

Nogueras ha dejado claro que no apoyarán el paquete de medidas que incluye la prórroga de alquileres para los inquilinos cuyos contratos finalicen antes del 31 de diciembre de 2027 y ha criticado que las políticas del ejecutivo de Pedro Sánchez «han fracasado» en materia de vivienda porque, según ha denunciado, «han destruido el mercado del alquiler». La líder de Junts en Madrid justifica la posición de su partido porque considera que las medidas «no funcionan», ya que los pequeños propietarios están optando por vender sus inmuebles. «Quien se está enriqueciendo más de toda esta crisis es el mismo Estado» con los impuestos que recauda de las ventas, ha reclamado.

Con todo, Nogueras ha reclamado al gobierno español un giro de 180 grados en materia de vivienda y dejar de «destrozar el mercado de alquiler». En este sentido, ya ha reclamado «acabar con la burocracia, invertir en vivienda pública, construir vivienda pública y privada» y, por otro lado, ha puesto sobre la mesa que el Estado «podría hacerse cargo de los impagos» de los inquilinos vulnerables: «Se acaba el problema para los inquilinos y también para los pequeños propietarios, que hay muchos que también sufren».