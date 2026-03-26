Junts se abre a negociar sobre vivienda si Sánchez cambia de políticas

El gobierno español y su presidente, Pedro Sánchez, vivirán una nueva jornada tensa en el Congreso de los Diputados con la votación del Real decreto en el que hay medidas para paliar los efectos de la crisis generada en Oriente Medio. Una votación en la que no estará el decreto de vivienda, el cual Junts obligó a retirar de la ecuación y que calentó los ánimos dentro del gobierno español con una crisis desatada por los ministros de Sumar, quienes amenazaron con no entrar a la reunión del gobierno.

En una entrevista realizada en TVE, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, cargó contra el gobierno español por sus políticas en materia de vivienda asegurando que «han destrozado» el mercado de la vivienda. La portavoz de Junts destacó que las políticas siempre se «evalúan en función del resultado», un resultado que en el caso del gobierno español asegura que han «fracasado» y «se han cargado el mercado de alquiler». Nogueras aprovechó y puso de ejemplo a Barcelona, la cual señaló como un «laboratorio experimental de los socialistas» y sus socios como Comuns y Sumar.

Las palabras de Nogueras, preguntadas por un posible apoyo al decreto de la vivienda, apelaron a un cambio de rumbo en la política del gobierno español: «si dejan de destrozar el mercado de alquiler podremos hablar», espetó la portavoz de la formación independentista. Nogueras instó al gobierno español a hacer un giro de 180 grados en materia de vivienda y aseguró que desde Junts «no contribuiremos a persistir en el error, se debe acabar con la burocracia, se debe invertir en vivienda pública, construir vivienda pública y privada». Según la portavoz de Junts el gobierno español debe mirarse en el espejo de Canadá y sus medidas.

La portavoz de Junts aprovechó la intervención para pedir más seguridad por parte del estado, al cual acusó de «querer una guerra entre inquilinos y propietarios» y denunció la degradación del mercado de la vivienda, asegurando que «hasta hace unos años era normal comprar y alquilar» viviendas, un hecho que ahora es francamente complicado. Además, Nogueras pidió que el estado intervenga, ya que «si el Estado se hace cargo de los impagos de las personas vulnerables se acaba el problema para los inquilinos y para los pequeños propietarios».

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante una sesión de control al gobierno español / Europa Press

Junts supedita el sí al decreto anticrisis al apoyo del PSOE a las mejoras de los autónomos

Preguntada por qué hará Junts en la votación del decreto de las medidas anticrisis propuestas por el gobierno de Sánchez, Nogueras recordó que antes de la votación del decreto anticrisis se vota una proposición de ley de Junts que es «esta transposición de la directiva europea que le hace menos complicada la vida a los casi 600,000 autónomos catalanes, muchos de los cuales facturan menos de 85,000 euros». Una propuesta de Junts que es la clave de todos los candados, ya que aseguró que «si esta votación sale adelante y el PSOE vota que sí, nosotros votaremos que sí al Real decreto cuyas medidas principales son también aquellas que desde Junts registramos el 6 de marzo, que son esta rebaja de los impuestos, tanto de la luz, del gas, de los carburantes».