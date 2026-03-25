El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha acusado a Junts per Catalunya de «mentir» con el decreto de vivienda, acordado entre PSOE y Sumar, socios de coalición en el gobierno español. Lo ha dicho durante su intervención en el debate del pleno del Congreso sobre las medidas anticrisis y después de haber dado por hecho, en declaraciones a los periodistas, que la formación de Carles Puigdemont no lo respaldará porque, según ha dicho, Junts trabaja «para fondos buitre». «Estoy convencido de que el de vivienda no, porque trabajan para especuladores, para fondos buitre», ha manifestado a la entrada a la cámara baja. Ya desde el atril, ha acusado a los de Junts de «mentir» con el contenido de este decreto ley.

«En ningún momento habla de expropiación, en ningún momento habla de topes y en ningún momento habla de quitar delitos a los okupas. Ni una vez. Mienten, como casi siempre», ha defendido. «¿Ustedes para quién trabajan? ¿Alguno de los diputados de Junts tiene una empresa inmobiliaria?», ha preguntado a la bancada del grupo que lidera Míriam Nogueras. En este sentido, el dirigente de ERC se ha comprometido a hacer todo lo que esté a su alcance para que la sociedad castigue a Junts per Catalunya si finalmente hacen caer el decreto: «Les deseo años de ostracismo político y, mientras yo siga por aquí, me esforzaré mucho para que así sea», ha espetado.

Rufián también ha felicitado a los ministros de Sumar por plantarse ante el presidente Pedro Sánchez y forzar la aprobación de este decreto de vivienda: «Yo aplaudo a Sumar porque si no, seguramente los socialistas se habrían arrodillado ante la derecha catalana una vez más«, ha argumentado. Finalmente, ha terminado su discurso animando a los inquilinos a pedir por burofax la prórroga automática de sus contratos de alquiler si su contrato termina entre el 22 de marzo del año 2026 y el 31 de diciembre del 2027 porque, aunque el decreto termine siendo derogado, «hay posibilidad de batallarlo judicialmente».

Míriam Nogueras y Gabriel Rufián llegan al Congreso / Europa Press

Junts: «La ley está mal hecha»

Junts no ha replicado las acusaciones de Rufián durante la sesión, pero ha advertido que en materia de vivienda hace «años que se tragan la propaganda de los Comunes, de Sumar, de Podemos» ante los «datos reales» del resultado de sus políticas. Con todo, Míriam Nogueras ya dejó muy clara ayer la posición de su grupo y su rechazo a las políticas de vivienda que lleva a cabo el ejecutivo español: «La realidad y los datos chocan en la cara de aquellos que defienden políticas que están cargándose el mercado del alquiler». «La ley está mal hecha», sentenció y se mostró partidaria de aplicar medidas como las que ha llevado a cabo Canadá, que ha construido 1,3 millones de viviendas nuevas haciendo que los precios retrocedieran un 21%.

Además, argumentó que muchos grandes tenedores se acogerán al Real decreto para prorrogar los contratos porque de esta manera no tienen que aplicar el límite al alquiler, de modo que los perjudicados son los inquilinos. Asimismo, expuso otro problema de la ley: cuando un pequeño propietario «quiere recuperar su propiedad» porque la necesita para él mismo o para un familiar, «no podrá hacerlo por esta ley». «Nos venden una cosa, pero el resultado es diferente», exclamó.

El líder de ERC en Madrid también minimiza el compromiso del PSOE con Junts

Por otro lado, sobre el decreto de las rebajas fiscales que se votará este jueves, y que parece que será convalidado con el apoyo de Junts, Gabriel Rufián ha minimizado el compromiso de los socialistas españoles de aceptar la condición de la portavoz de Junts para que los de Puigdemont voten a favor. Para el líder de ERC en Madrid, aprobar una proposición no de ley instando a eximir de IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros «no es casi nada». «Y sorprende, porque al final, ¿en qué quedamos? O no quieren hacer absolutamente nada con el gobierno español, o negocian con él. No se sabe», ha expuesto.