El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha salido al ataque en el Congreso de los Diputados para defender su postura del ‘no a la guerra’ ante el conflicto en Oriente Medio y la postura del gobierno español sobre el apoyo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre la ofensiva contra Irán.

Sánchez ha aprovechado su intervención en la cámara española para pasar al ataque contra la derecha y la ultraderecha españolas asegurando que el impacto de la guerra y el conflicto en sí son un “desastre absoluto” con consecuencias “mucho más profundas” que la guerra de Irak y ha cargado contra PP y Vox acusándolos de dar «apoyo» al conflicto armado en Oriente Medio y contribuir con su «silencio». “Los ciudadanos deben tener clara una cosa: que callar ante una guerra injusta e ilegal no es prudencia ni lealtad, sino un acto de cobardía y complicidad”, ha lanzado contra la bancada de las derechas que se han alterado y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha tenido que llamar al orden a los diputados.

La guerra de Irak en 2003 y Aznar, el hilo argumental de Sánchez

Sánchez, que mañana deberá someter a votación en el Congreso el decreto de medidas anticrisis, ha sacado del cajón del olvido la guerra de Irak de 2003 y al expresidente español José María Aznar (PP) y ha querido recordar las manifestaciones multitudinarias de 2003 con el ‘no a la guerra’ de Irak. Según Sánchez, el presidente español de entonces, José María Aznar, “arrastró” al Estado español a la guerra de Irak por motivos de «ego», ya que «quería sentirse importante y que el presidente de los Estados Unidos lo invitara a un puro y poner los pies sobre la mesa”.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso / Europa Press

El presidente español ha continuado alargando el hilo de la guerra de Irak para defender su postura ante la guerra en Irán y ha destacado que la intervención española en el país causó la llegada de los atentados terroristas como los de Barcelona y Cambrils. “Eso fue lo que pasó, y a pesar de todo, Feijóo se atrevió a insinuar que si ahora se produce una nueva ola de atentados en Europa será por la regularización masiva: qué cinismo y qué falta de respeto a las víctimas”, ha lanzado Sánchez que ha mantenido el ataque contra el PP criticando que Aznar asegura que «no se arrepiente de nada y que nunca lo hará», al contrario que el expresidente estadounidense George Bush y su homólogo británico Tony Blair, los cuales sí que “han pedido perdón por aquel error”.